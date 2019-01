Okamurův poradce se pustil do ČT kvůli kauze Huawei: Jsou to nebetyčné dezinformace a manipulace

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Podle Nováka je Čína ekonomickým nepřítelem USA. Američané se dle jeho slov snaží nafouknout tuto kauzu ohledně špionských telefonů od čínské společnosti Huawei, aby měli volný trh pro své výrobky a mohli získávat data od milionů lidí na druhou stranu „za velkou louži“. A všechny, kteří si myslí, že nebezpečí hrozí jen z čínské strany a Američany pokládají za ty bez postranních úmyslů, nazývá "Čučkaři“:

"Jen čučkač by si ale myslel, že stejně to nefunguje i na dalších ambasádách. A jen čučkař si myslí, že ti hlavní špioni špiónují z ambasád, kde jsou nejvíc na očích. Jenže jsou v BIS čučkaři nebo zaměstnanci, kteří prostě jen na rozkaz dělají propagandu ve prospěch jiných mocností? Je 21. století. NSA má skrze program PRISM volný přístup k osobním datům u padesáti společností, mezi jinými Google, Facebook, Apple, Microsoft, Visa a Mastercard," píše Novák, který je znám i pod přezdívkou Večerníček, na svém blogu na serveru idnes.cz.

Novák však tímto neskončil s objevy nových sociálních skupin a další skupinu lidí nazval "Lepšolidi“. Takto označil zpravodajskou relaci České televize, o které v souvislosti s kauzou Huawei tvrdí: "Pokud ČT a lepšolidí blábolí něco o dezinformacích, tak současné informování o odposleších a špionech je příkladnou ukázkou nebetyčné dezinformace a manipulace."

Okamurův kůň v článku zmiňuje celou spoustu údajných důkazů, které mají potvrzovat jeho ostrá slova. Od amerického IT génia Edwarda Snowdena, jehož příběh byl skvěle zfilmován, po odposlechy rozhovoru Angely Merklelové s bývalým tajemníkem OSN Pan Ki-Munem. Navíc je jeho text plný překlepů, tudíž článek nepůsobí zrovna seriózním dojmem.

Krom mediální scény kritizuje i BIS - také z důvodu nepatřičně velké důvěry k tajným službám z USA. "Je mi fuk jestli mne špehuje Američan, Čech nebo Číňan - vadí to stejně. A první, komu by to ze zákona mělo vadit jsou BIS, vláda a také veřejnoprávní média," vzkazuje Novák.