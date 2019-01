"Jak by reagoval Palach dnes? Lidi probuďte se!" Čeští politici důrazně promluvili k dnešnímu výročí

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Na Palacha zavzpomínali i čeští politici. Mnozí připomínají, že jeho odkaz je dodnes živý. „Oběť Jana Palacha nám připomíná, že v boji za svobodu nesmíme rezignovat. Každý z nás ovlivňuje to, jak vypadá naše společnost. Využívejme toho. Někdy stačí jen velmi málo. Pro svobodu a demokracii je nejhorší lhostejnost,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

„Jan Palach položil absolutní oběť touze vyburcovat společnost, aby nebyla pasivní a nenechala se znormalizovat. Jeho přání nebylo splněno, lidé se nechali zastrašit rychle. Jeho oběť měla přesto smysl. I dnes nás nabádá, že nesmíme podlehnout strachu. Slibujeme, že nepodlehneme,“ vzkazuje předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Osobní vzpomínku přidal i bývalý šéf české diplomacie a poslanec ČSSD Lubomír Zaorálek. „Bylo mi dvanáct, ale přesto si pamatuji: Palach nám vrátil kousek sebeúcty. Poslední pokus sjednotit národ, než jsme se rozpadli a rozdrobili do bezčasí normalizace. Snad se to dá tak lépe přežít. A když se pak vrátila naděje, vrátil se i Palach. Najednou to vypadalo, že tu byl celou tu dobu s námi. Tak doufám, že je tu i dnes. Vlastně nás ani moc nepoučuje, jen říká, jak k sobě strašně patří život a bolest,“ uvedl politik na sociálních sítích.

Na protest proti pasivitě veřejnosti a postupnému potlačování svobody v době nadcházející normalizace obětoval před padesáti lety svůj mladý život student Jan Palach. Více na našem Facebooku a stránkách Archivu KPR, kde je zpřístupněn kompletní spis Jana Palacha z fondu KPR. pic.twitter.com/sGg25K7AM6 — Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky (@HradOfficial) 15. ledna 2019

„Palachův mimořádný čin, nejvyšší oběť, kterou může člověk přinést, zůstává výzvou, otázkou a varováním i po padesáti letech. Jan Palach nechtěl žít ve společnosti, která je nesvobodná, oportunistická a kde hodnoty přestávají platit,“ připomíná předseda ODS Petr Fiala.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v souvislosti s dnešním výročím připomněl, že Palach ve svém dopise odmítal cenzuru. „Pravda je nadčasová. Život ve lži se nedá vydržet dlouho. V to věřím já a v to věříme i my jako Piráti. Vzdělaná, svobodná a informovaná společnost je tou nejlepší pojistkou demokracie,“ uvedl Bartoš na sociálních sítích.

„Dnes před 50 lety se Jan Palach obětoval za svůj národ. Jeho oběť stále promlouvá. Hodnoty, pro něž se stojí za to nasadit a žít, existují,“ myslí si lidovec a někdejší ministr kultury Daniel Herman.

„Někdy se ptám, jak by reagoval Jan Palach dnes? A bojím se, že by nás jeho reakce nepotěšila! Lidi probuďte se!“ apeluje na Čechy lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Oběť Jana Palacha ukazovala ke svobodě – a ukazuje k ní i dnes. Nesmí nám být jedno, když je někdo krácen svobodě a základních lidských právech,“ uvedl v souvislosti s dnešním výročím na sociálních sítích senátor Pavel Fischer.

To jeho kolega Marek Hilšer jen připomněl slova, která Palach pronesl v nemocnici jen chvíli předtím, než zemřel. „Jan Palach: Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na který právě stačí... uvedl Hilšer na sociálních sítích.

„Palach přinesl národu velkou oběť, která měla podnítit nový život v temné době a vrátit odvahu do sklíčených srdcí. Italští neonacisté naproti tomu ukazují, jak malí a zbabělí jsou. Nejen ideologií, které se klaní, ale též hanebným zneužitím jeho jména,“ připomněl poslanec ANO Jaroslav Bžoch, že Palachovo jméno bylo v posledních dnech zneužito pofidérními skupinami v Itálii.

„Jan Palach. Spolužáci na něj vzpomínají jako na uličníka, rváče a obránce utlačovaných. Před padesáti lety se zastal nás všech a porval se s celým východním blokem. A v roce 1989, po dvaceti letech, tuto rvačku vyhrál,“ uvedl předseda hnutí Praha sobě Jan Čižinský.

„Před padesáti lety se upálil Jan Palach. Obětoval se pro nás. Nechtěl, abychom žili v hanbě a ponížení. Nechtěl, abychom se podvolili. Za naši svobodu zaplatil daň nejvyšší. Prosím, mluvme o tom se svými dětmi. Ať není jeho oběť zapomenuta. Ať už nikdy žádný syn nemusí způsobit své matce takovou bolest pro svou vlast!“ zdůraznil bývalý diplomat Petr Kolář.