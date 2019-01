Czexit? Okamura trvá na referendu: Česko by mělo bilaterálně jednat se státy EU

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Pro nás to znamená, že pokud by si naši občané přáli vystoupení z EU - a SPD prosazuje takové referendum - tak je třeba začít pracovat na bilaterálních smlouvách s jednotlivými zeměmi EU o uznání některých stávajících podmínek, tj. o volném pohybu občanů EU, zboží, služeb a peněz," napsal Okamura v textové zprávě.

Evropská unie v jednání s Británií nabídla Londýnu zachování přístupu na společný trh, kde platí volný pohyb zboží, služeb a kapitálu. Na oplátku ale požadovala, aby totéž platilo pro evropské občany a firmy v Británii. Britové to odmítli, zejména kvůli svým výhradám vůči volnému pohybu osob.

Závěrečnou dohodu, která měla upravit podmínky brexitu, v úterý odmítl britský parlament. Není jasné, jak se bude situace vyvíjet dál. Pokud by Británie opustila EU bez dohody, znamenalo by to mimo jiné i zavedení cel.

Okamura dnes vyjádřil přesvědčení, že pro Brity bude nakonec odchod z unie výhodný. "To, že EU bude vystoupení Británie komplikovat, bylo jasné. Na druhou stranu Británie nakonec vše vyjedná ke vzájemnému prospěchu, protože krom Bruselu si nikdo normální nepřeje zpřetrhat ekonomickou spolupráci s Brity," uvedl.

Představitelé členských zemí EU i evropských institucí opakovaně uváděli, že si přejí zachovat co nejužší vztahy s Británií. Zároveň ale upozorňovali, že stát, který není členem unie, nemůže mít stejné výhody jako členské země.