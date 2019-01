Proč Mayová s brexitovou dohodou pohořela? Toto říkají čeští politologové

Dohodu o vystoupení Spojeného království z EU podpořilo v úterý jen 202 zákonodárců, proti bylo 432. Opoziční labouristé vzápětí oznámili, že podali návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Debatovat a hlasovat o něm budou poslanci dnes večer.

Podle Kruliše měla Mayová těžký úkol, neboť je britská politická scéna roztříštěná. Měla však při jednáních více reflektovat požadavky jednotlivých poslanců a snažit se více budovat podporu uvnitř parlamentu. Premiérka se soustředila na vytvoření dohody, jež je podle jejího názoru pro Británii nejlepší s ohledem na to, co byla EU ochotná nabídnout. "Svým způsobem ale spoléhala více na to, že to předestře jako hotovou věc, vůči které nejsou možné alternativy. To se ukázalo, že jí nevyšlo," řekl ČTK Kruliš.

Politické reprezentaci se nepodařilo jasně zformulovat, co přesně má dohoda obsahovat. O konkrétní podobě pak tedy nemohla Británie delší dobu vyjednávat, míní Kaniok. Britové se podle něj dokázali domluvit na tom, že nechtějí aktuální dohodu, nenabídli však žádné vize. "Požadavky a představy jsou tak rozmělněné, že si myslím, že to je do značné míry důsledek hluboké krize, v níž se britská scéna po výsledku referenda (o vystoupení z EU) nachází," uvedl.

Mayová musí do pondělí 21. ledna podle nedávno schváleného dodatku zákona v Dolní sněmovně představit "plán B", tedy návrh na další postup. Kaniok se nedomnívá, že by mohla za tak krátkou dobu představit nové preference. Argumentaci spíše postaví na tom, že po takzvaném tvrdém brexitu, tedy odchodu bez dohody o další spolupráci, nastane chaos.

Podle Kruliše nemůže při skutečnosti, že dohoda byla zamítnuta rozdílem 230 hlasů, pouze opakovat hlasování beze změn. Vláda bude muset aktivněji zjišťovat požadavky poslanců v rámci celého politického spektra a zohledňovat je třeba i v tom, co posléze bude uplatňovat vůči EU, míní analytik.

Plno chytráků vybarvuje @theresa_may jako neschopnou a slabou. Chtěla bych vidět je, co by na tom místě dělali. Po krku ji jde marxista Corbyn, ktery mi připomíná Paroubka v době našeho predsednictvi, a EU se snaží potrestat GB, že chce odejít. Obávám se, že se to vymstí nám všem — Veronika Vrecionova (@vrecionova) 16. ledna 2019

Oba oslovení odborníci se shodují, že vláda by měla zvládnout dnešní hlasování o nedůvěře i proto, že se do jednání o brexitu nikomu jinému z Konzervativní strany nechce. Podle Kanioka ale ani to neposílí pozici Mayové.

Politolog považuje za nejpravděpodobnější vyústění situace tvrdý brexit. Británie má unii opustit 29. března, tedy za 72 dní, což je podle Kanioka velmi krátká doba k vyjednání odkladu termínu odchodu. Naopak Kruliš očekává právě spíše oddálení lhůty a vytvoření časového prostoru pro jednání o možných změnách znění dohody mezi Británií a EU. "Je to věc, která sama o sobě bude na britské politické scéně vnímána s velkými emocemi. Zastánci odchodu to budou vnímat jako snahu brexit nakonec neuskutečnit," doplnil Kruliš.