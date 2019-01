Schwarzenberg je zděšen: Poklonkujeme mocipánům. Od Mnichova jsme ztratili veškerý cit pro čest našeho národa

Schwarzenberg připomíná, že v sobotu uplyne padesát let od smrti Jana Palacha. „Nepatřím k těm, kteří se halasně hlásí k jeho odkazu, protože vím, že k podobnému hrdinskému činu bych v sobě nenašel odvahu. U mě je to spíše plachý obdiv k někomu, kdo pro čest národa přinesl oběť největší, nesmírně bolestivou smrt,“ vysvětluje na úvod politik.

Zdůrazňuje také, že Palach neprotestoval proti sovětské okupaci, ale proti chování lidí během normalizace. „A proto se odhodlal obětovat, opakuji ještě jednou, pro čest našeho národa. Probudit ho a vyzvat k činu,“ píše na sociálních sítích Schwarzenberg.

„Převládá u mě spíše tichý obdiv, protože jsem si vědom toho, že veškerá příliš hlasitá slova by dnes zněla poněkud dutě. Zvláště v době, kdy jsme se rozhodli poklonkovat nejrůznějším mocipánům tohoto světa. Dnes už nemáme výmluvu okupace, ať už protektorátní německé či sovětské normalizační. Nyní jsme svobodný národ a naši představitelé to dělají zcela dobrovolně a z vlastní vůle. Očividně jsme od Mnichova ztratili veškerý cit pro čest našeho národa. Vím, že to někomu bude znít zastarale jako z minulých dob, ale právě o to bychom měli zpátky usilovat,“ myslí si poslanec.

Místo toho se podle něj Češi rozhodli k opaku. „Varují-li naše tajné služby před hrozícím nebezpečím ze strany mocných, jsou ihned panem prezidentem okřiknuty a ihned se hlásí podnikatelé, kteří se bojí o svoje prachy v Číně a jinde,“ připomíná s odkazem na kauzu kolem čínské společnosti Huawei.

„Jan Palach nebyl sebevrah. Nebyl to zoufalec, který pro sebe neviděl žádné východisko. Byl to hluboce věřící muž, který vědomě přinesl nejvyšší oběť pro svůj národ. Aby ho probudil, povzbudil a zachránil jeho čest. To není sebevražda, ale opravdu hrdinský čin,“ myslí si Schwarzenberg.

A i když dnes Češi Jana Palacha uctí květinami u jeho hrobu či jinde, jeho oběti se prý zpronevěřují. „To je to otřesné. Během okupace jsme měli aspoň výmluvu, teď už nemáme ani to. Ohýbáme záda a jde nám pouze o ješitnost, jak budeme přijímáni velkými mocnostmi, o jejichž přízeň a trh usilujeme za každou cenu. O nic jiného už nejde. Ale národ, který ztratí svoji čest, nemá žádnou budoucnost. Toho se obávám nejvíce,“ dodává zkroušený Schwarzenberg.