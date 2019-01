Jaromír Soukup učinil životní rozhodnutí. Co tak zásadního chystá?

Vyjádření se na Twitteru objevilo včera před 22. hodinou. „Jaromír Soukup učinil zásadní životní rozhodnutí, které výrazně ovlivní českou mediální, politickou i byznysovou scénu,“ psalo se v něm s tím, že Soukup jej oznámí v dnešní relaci pořadu Moje zprávy.

Jaromír Soukup učinil zásadní životní rozhodnutí, které výrazně ovlivní českou mediální, politickou i byznysovou scénu. Nenechte si ujít prohlášení, které učiní zítra ve 20:05 v pořadu Moje zprávy na TV Barrandov. Buďte u toho!https://t.co/ucOSOCxm44 prostřednictvím @Tydencz — TV Barrandov (@TBarrandov) 15. ledna 2019

Soukup už minulý týden připustil, že se na něco pomalu připravuje. „Je pravda, že již před časem jsem udělal spolu se svými nejbližšími spolupracovníky jedno závažné životní rozhodnutí. Bude mít vliv na vše. Možná se budete divit,“ řekl tehdy s nádechem tajemna mediální magnát

„Už teď se těším na všechny ty ultra chytré a ověřené tipy všech haterů a koumáků, které mi budou předurčovat budoucnost,“ nezapomněl tehdy skákat.

Média se od včerejšího večera vydala po stopách Soukupova kroku. Servery Info.cz a iDnes nakonec přispěchaly s informací, že vlastník TV Barrandov plánuje kandidaturu do Evropského parlamentu. Volby se uskuteční letos v květnu. Ministerstvo vnitra však žádnou novou stranu, se kterou by měl Soukup cokoliv společného, zatím neregistruje.

Vstupem do politiky by však mohl ohrozit chod své televizní stanice Barrandov, na níž sám uvádí hned 11 pořadů. Pokud by v tom pokračoval, mohli by to političtí oponenti považovat za použití nepovolených prostředků k politické kampani.