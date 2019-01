Vondráček úpěl. Kubera při setkání na Hradě vykouřil 16 cigaret

Navzdory tomu Vondráček setkání vnímá jako přátelské a neformální. "Já jsem říkal: příjemně strávené dvě hodiny pasivního kouření s panem Kuberou a s panem prezidentem," řekl novinářům předseda dolní komory, bývalý "společenský kuřák".

Kubera potom, co nahlédl do krabičky cigaret, vypočítal, že cigaret vykouřil 16. "Nevím u pana prezidenta, ale kouřil stejně. Samozřejmě pan předseda Sněmovny úpěl," poznamenal šéf Senátu.

Obědové menu tvořila pražská šunka od kosti s čerstvým křenem, telecí medailonky s omáčkou z hříbků, variace domácích knedlíků, čokoládová zmrzlina, káva, čaj, portské a hruškovice.

Předsedové obou parlamentních komor dostali od prezidenta knihu o lánské oboře. "Zrovna možná byste hned mohli spekulovat, proč o lánské oboře, když je tam nějaký problém. Ale to s tím opravdu nesouvisí," podotkl Kubera. Vondráčka zaujaly fotografie v knize a protože v oboře nikdy nebyl, knihu chápe jako pozvánku. Zakázky Lesní správy Lány vyšetřuje policie.

Tři nejvyšší ustavní činitelé hovořili například o příští schůzce ústavních činitelů o koordinaci zahraniční politiky, která se uskuteční koncem ledna, o brexitu i o dalších tématech, k nimž aktuálně patřilo i výročí sebeupálení Jana Palacha.

2/2 To, co Jan Palach udělal, udělal z přesvědčení, ve jménu svobody svých bližních a příštích generací. Dnes by mu bylo 70 let, měl by děti, vnoučata... I když byla vzpomínka na něj všemožně potlačována, nakonec vyhrál a dosáhl svou obětí toho, co chtěl.