Česko vzpomíná na Palacha: Zanechal odkaz o cennosti svobody, řekl Kubera

Kubera připomněl, že Palach je jeho vrstevník. "Narodil se jen o rok později (1948) než já. Přemýšlím, jestli by dnes měl podobný pohled na svět jako já. Jak by se díval na politiku a svět kolem nás," řekl. Podle předsedy Senátu by se Palach nyní snažil burcovat společnost proti apatii a bránil by rozdělování národa v klíčových okamžicích. Kubera podle svých slov sám dlouho váhal, zda nebyl Palachův čin zbytečný. "Až po 20 letech jsem pochopil, že zbytečný nebyl," uvedl.

"Svoboda není zadarmo, ani dnes ji nemáme trvale garantovanou. Každý den přicházíme o malý kousek, takže si toho často ani nevšimneme. Svoboda se nedá koupit ve slevě, hned po životě je nejdražší věcí, kterou máme. A to je odkaz, který nám tu Jan zanechal," řekl Kubera na závěr projevu.

"Jan Palach se rozhodl pro čin, který byl mimořádně odvážný a tragický, šokující. Od té doby se musíme vyrovnávat s absolutností tohoto činu a s morálními nároky, které na nás klade. Pro mě přinesl svou obětí nejvyšší dar, který člověk může dát svému národu. Nechtěl žít ve společnosti, která je nesvobodná, oportunistická, lhostejná. Nemohl žít ve společnosti, která ustupuje zlu," poznamenal Fiala.

Podle Horské je nutné si vážit demokracie. "Žijeme v krásné zemi uprostřed Evropy, slavili jsme stoletou státnost. Ovšem uvědomme si, kolik let z té stovky byl život v demokracii. To si velmi uvědomoval i Jan Palach, a rozhodl se proto přinést oběť nejvyšší," řekla.

Právě teď u pomníku Jana Palacha před Národním muzeem v Praze. K tomu si nalaďte @CRoPlus a poslouchejte náš hodinový speciál o kontextu, významu a reflexi Palachova činu, od něhož právě uplynulo půl století #PochodenCisloJedna #Palach pic.twitter.com/8nJmIz6jWd — Pavel Vondra (@pavelvond) 16. ledna 2019

Jan Palach se 16. ledna 1969 na Václavském náměstí upálil na protest proti vývoji v Československu po okupaci v roce 1968. Dnes jej připomíná řada vzpomínkových akcí v Česku i zahraničí. Na náměstí například přečetli stanovisko účastníci takzvaného Palachova týdne v lednu 1989, až do 30. ledna bude v horní části také k vidění výstava Jan Palach 1969|2019.

Na nádvoří Univerzity Karlovy byla odhalena pamětní dlaždice, v přízemí Karolina byla otevřena komorní výstava. Večer pořádá iniciativa Milion chvilek shromáždění a průvod se světly, který se vydá na Staroměstské náměstí. Ve Vlasteneckém sále v prostorách Univerzity Karlovy se ve čtvrtek bude také konat mezinárodní konference "Jan Palach a další živé pochodně v sovětském bloku".