Soukupova nová strana? Je to mediální tydýt, všichni se nám budou smát, varují europoslanci

Majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media to oznámil ve své televizi Barrandov v pořadu Moje zprávy. Vznikla už stejnojmenná stránka na facebooku a twitetru. „Už to můžeme říct oficiálně. Dnešním dnem zakládá Jaromír Soukup politickou stranu List Jaromíra Soukupa,“ píše se na twitterovém profilu hnutí.

Potřebujeme trestní odpovědnost politiků za to, že nám zdražují život. Pojďme tyto lidi, již se pakují na náš účet, postavit před soud. Stejně jako ty, kteří tento hyenismus umožňují! — List Jaromíra Soukupa (@ListSoukupa) 16. ledna 2019

„Naše strana bude bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Koho tím myslíme, to už necháme na vašem uvážení a intuici,“ tvrdí Soukupovo hnutí.

Politici jen nevěřícně kroutí hlavou. „A tento jste slyšeli? Bohužel, to není vtip... Jaromír Soukup se asi po večerech s těmi sedmi vlastními pořady nudí...“ podivoval se Soukupovým slovům lidovecký europoslanec Pavel Svoboda.

„Z důvěrných hradních zdrojů - List J. Soukupa necílí na evropské volby, ale je perspektivní náhradou Hradu za ANO. Politika ANO a vlády vůči Číně a Rusku je nevyvážená. A to fakt není prý žert,“ tvrdí na twitteru europoslanec Pavel Telička.

Podobně zareagoval i jeho kolega z Evropského parlamentu. „Čína reaguje na případ Huawei po svém - vedle Hradu zakládá v ČR i politické hnutí,“ okomentoval Soukupovo oznámení Petr Ježek.

Znáte moje výhrady k současné podobě EU a mlátíte mě za ně zleva, zprava. Ale poslat tam Soukupa? Že to je jen fór? — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 16. ledna 2019

Když se objevily spekulace o tom, že by Soukup mohl kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu, nestačil se europoslanec Stanislav Polčák (STAN) divit. „Doufám, že je to jen další nepovedený pokus o vtip, kterých jsou Soukupovy pořady plné. Lidé se sice smějí, ovšem ne vtipu, ale jeho vypravěči... Pokud by tenhle mediální tydýt skutečně kandidoval a uspěl, smála by se celá Evropa. Už ne jemu, ale nám všem,“ posteskl si.

Když následně miliardář oznámil, že zakládá politické hnutí, Polčák dodal: „'Líbějí vodpustit, vašnosto, ale vědí, že Evropský parlament trestní právo v zásadě vůbec neřeší?' Vypadá to, že je všechno na nejlepší cestě a že Soukupovi půjde politika stejně jako moderování.“

Svůj komentář přidal i senátor Václav Láska. „Jaromír Soukup založil hnutí List Jaromíra Soukupa. Jsem strašně napnutý, kdo bude zvolen předsedou hnutí,“ rýpnnul si.