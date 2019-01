Jaromír Soukup na Hrad? Mediální magnát si brousí zuby na prezidentské křeslo

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Hnutí se podle Soukupa bude ucházet o zájem voličů. Háček je v tom, že neprozradil v jakých volbách. Ještě předtím, než učinil své prohlášení, se spekulovalo, že bude kandidovat ve volbách do europarlamentu. Jenže jeho cíle jsou zřejmě mnohem vyšší.

Soukup si totiž podle všeho zaregistroval doménu soukupnahrad.cz. Na výpisu je možné najít jeho jméno a adresu stanice Barrandov. Doménu si zaregistroval už 15. ledna 2018, 15. ledna 2019 ji pak aktualizoval. Není ovšem úplně jasné, zda za registrací opravdu stojí sám Soukup. O tom, že by se mediální magnát mohl ucházet o křeslo na Hradě, ovšem mluví i server Neovlivni.

S odkazem na Soukupovy spolupracovníky a přátele server uvádí, že podnikatel v úmyslu stát se prezidentem. “Dospěl do stadia, kdy je přesvědčen, že to je pozice, která by mu slušela,” přiznala jedna z osob ze Soukupova okolí.

Soukup hlásá, že jeho hnutí bude bránit národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Každý rok plánuje zveřejnit seznam věcí, které je potřeba změnit a je to možné v daném roce. „Jako jeden z prvních cílů navrhuji, pojďme prosadit trestní odpovědnost politiků za to, že nám jednoduše zdražují život, za nedostatek bytů, za drahé energie, za předražené účty za mobilní internet a telefon," řekl.

„Chci aktivně vstoupit do dění, bez výmluv a prázdných řečí. Prostě dám svoji tvář, svoje jméno všanc,“ tvrdí také Soukup.

Jaromír Soukup vlastní významnou mediální agenturu Médea Group a ovládá společnost Empresa Media, pod níž vedle televize Barrandov spadají také časopisy Týden, Sedmička nebo Instinkt. K politice se poslední dva roky vyjadřuje zejména jako moderátor mnoha pořadů. Na obrazovce se začal pravidelně objevovat na jaře 2017 v Týdnu s prezidentem, nedlouho poté přibyl Duel Jaromíra Soukupa a později ještě další pravidelné i občas vysílané pořady, jejichž počet už překročil desítku.

K politice měl Soukup blízko už v minulosti. Výrazněji se začal angažovat před volbami v roce 2006, kdy podporu jeho agentury získala Strana zelených (SZ). Soukup, který podle médií léta spolupracoval s tehdejším šéfem SZ Martinem Bursíkem, pomáhal s financováním kampaně, když straně odložil splatnost faktur za poskytnuté služby. Po volbách, v nichž se Strana zelených dostala do Sněmovny, se Soukup stal ekonomickým vyjednávačem Zelených. V dubnu 2007 byl jmenován náměstkem ministryně školství za Zelené Dany Kuchtové (v koaliční vládě Mirka Topolánka). Pak se ale s Bursíkem rozešel a začal podporovat jeho politické oponenty.

Později Soukup financoval její Demokratickou stranu zelených (DSZ), jejímž byl nějakou dobu místopředsedou a za kterou také kandidoval do Evropského parlamentu. Strana nakonec získala 0,62 procenta hlasů. Ve straně byl dokonce místopředsedou. Na devátém místě kandidátky obdržel od voličů 72 preferenčních hlasů.