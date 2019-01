Komu sebere Jaromír Soukup voliče? Tyto strany by se měly mít na pozoru

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž potřebuje volby, které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do Evropského parlamentu," řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze.

Podobně koncipovaným subjektům takové volby vyhovují, protože je v nich malá účast a mandáty se rozdělují celostátně, což umocňuje sílu lídra strany, poznamenal Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Zatím není jisté, zda bude hnutí v květnu kandidovat.

Šance Soukupova hnutí mohou vzrůst, pokud by se zapojilo do širšího uskupení, míní Josef Mlejnek z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílčí úspěch LJS nevylučuje Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze, pomoci Soukupovi mohou mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a marketingové agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. "A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či SPD tak může docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů," napsal ČTK.

Politologové jako strany a hnutí, kterým LJS může přebrat voliče, nejčastěji zmiňovali SPD, KSČM, ale také vládní strany ČSSD a ANO, případně SPOZ. "Úspěšnost LJS bude závislá na tom, jak moc a jak dlouho budou voliči strany typu SPD, SPOZ či ANO považovat za relevantní reprezentanty anti-establishmentu," poznamenal Just. Podle Mlejnka může Soukupovo hnutí získat takové voliče ANO, kteří k němu "poslední dobou dle průzkumů 'migrovali' právě od SPD, KSČM, ČSSD."

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se nedomnívá, že by LJS mohlo být pro jeho stranu konkurencí. "Asi nejvíc ohroženi by se měli cítit kolegové z SPD," řekl.

Podle poslance Jana Farského (STAN) je možné, že by hnutí ve volbách do EP zvýšilo volební účast přivedením zcela nových voličů. "Je velice vtipné, když na své vlastní televizi, která, jak sám prohlašuje, má hodnotu miliardu, vyhlásí boj s oligarchy, do názvu strany si dá své jméno," poznamenal. Úspěch LJS neočekávají ani Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti).

Hele, proč by někdo chtěl zakládat novou stranu, když může nějakou starší koupit a drobně přejmenovat:

„Strana Práv Občanů Jaromíra Soukupa”

„Důchodci za životní jistoty Jaromíra Soukupa”

„Nezávislá erotická iniciativa...” atd.#soukup — Pražský Rejpal ☃️ (@PrRejpal) 16. ledna 2019

Mediální podnikatel Soukup oznámil založení hnutí ve středu ve své televizi Barrandov v pořadu Moje zprávy. Kolem politiky se angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do EP. "Hnutí List Jaromíra Soukupa v tuto chvíli žádnou žádost o registraci nepodalo," řekla Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Ovšem už v úterý si Soukup registroval na své jméno doménu soukupnahrad.cz, vyplývá z registru domén.

Soukupův vstup do politiky založením politického subjektu podle předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivana Krejčího automaticky neznamená, že se dostává do střetu zájmů, i když je majitel televize a moderátor několika pořadů včetně politických. "Tato situace není ani v rozporu se zákonem o vysílání či s licencí," řekl ČTK.