Roman Onderka byl nominován na 1. místopředsedu ČSSD

Onderka získal podporu 157 účastníků dnešního setkání, pouze jeden člověk se zdržel. "Je to pro mě už pátá nominace z krajské konference. Mám Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Pardubice a teď jižní Moravu. Je to pro mě potěšující zpráva, ale na druhou stranu velký závazek," řekl ČTK Onderka.

Podle něj je sociální demokracie v těžkém období. "Co se týče podpory voličů, je historicky asi nejnižší. To znamená, že nové vedení bude mít za úkol srozumitelně vysvětlit voličům, že je sociální demokracie zpět, že máme program a vizi. Že víme, jak chceme politiku dělat a že se v nás v budoucnu nezklamou," uvedl Onderka. "Doufám, že ve vedení budou lidé, kteří si to budou chtít odpracovat a věnovat tomu maximum svého volného času," řekl.

Onderka se stal řadovým místopředsedou loni na únorovém sjezdu, kde delegáti zvolili předsedou Jana Hamáčka a jeho zástupcem Jiřího Zimolu. Zimola se však loni koncem roku funkce vzdal, a proto získal právo zastupovat ČSSD Onderka jako řadový místopředseda.

Onderka byl v minulosti osm let primátorem Brna. Předloni získal poslanecký mandát jako jeden ze dvou lidí v Jihomoravském kraji, přestože byl až na šestém místě kandidátky. Na druhé místo ho za tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku poslaly preferenční hlasy.

ČSSD byla v minulém volebním období nejsilnější parlamentní stranou a měla premiéra Sobotku. V parlamentních volbách v roce 2017 ale strana propadla a z dřívějších 20 procent spadla na sedm procent volebního zisku. To vedlo k obměně vedení. Strana potom utvořila menšinovou vládu s hnutím ANO, důvěru vládě pomohli získat komunisté.