Zemanovi vadí schůzka ministra školství Plagy se šéfem BIS

Plaga se s Koudelkou sešel ve druhém lednovém týdnu. Podle ministerstva schůzka potvrdila, že v době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy potřeba věnovat pozornost vytvoření prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin, což by měl být jeden z cílů revize rámcových vzdělávacích plánů. Později ministerstvo upozornilo, že nezaznělo ani slovo o proruských dějinách či bezhlavém naslouchání BIS, jak schůzku interpretovali někteří novináři. BIS setkání nekomentovala.

"Považuji za hrubou chybu ministra školství Plagy, že si nechá mluvit do toho, jak má vypadat výuka historie," řekl dnes ke schůzce Zeman. O výuce by podle něj měli diskutovat historici a pedagogové. "Nevím, proč by se do této diskuse měla vměšovat i tajná služba, to ani Státní bezpečnost neměla takovou drzost, aby radila, jak se má učit dějepis," doplnil prezident.

Plagova schůzka Zemanovi vadí, řekl. "Ministr školství má odrážet vnější útoky na svůj resort, zejména jsou-li to útoky naprosto nekvalifikované," dodal. BIS a jejího ředitele Koudelku prezident opakovaně kritizuje, mimo jiné za varování před čínskými špiony v Česku.

Debatu o změně rámcových vzdělávacích plánů, které vymezují obsah učiva, chce Plaga otevřít během ledna a února. Podle Plagy by se měly zúžit a více upřesnit. Takzvané rámcové vzdělávací programy nahradily ve školství v roce 2005 jednotné osnovy. "Já si skutečně myslím, že třeba v dějepise je nezbytné, abychom se posunuli a řekli si zcela jasně, kde má být těžiště této výuky. A měly by to být novodobé dějiny, a ne třetihory," řekl ministr už dřív v Českém rozhlasu Radiožurnálu.

BIS ve výroční zprávě za rok 2017 vydané loni uvedla, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka. Prosovětskou interpretaci moderních dějin a pokračující vliv sovětské propagandy označila za součást ruské hybridní strategie. Dále k této strategii podle BIS patří informační boj pomocí dezinformací a propagandy, infiltrace do politiky či do hospodářství, špionáž nebo i vojenské akce.