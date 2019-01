Hašek se zhrozil nad zprávou z EU: Je to bruselský bič a nástroj nátlaku na Česko

Hašek se pozastavil nad zprávou, že si chce EU došlápnout na neposlušné země. V praxi by to znamenalo, že pokud se Evropská komise shodne na tom, že některý stát zasahuje do nezávislosti soudnictví, nebojuje proti podvodům a korupci či porušuje lidská práva, bude moci navrhnout protiopatření v podobě omezení, případně zmrazení plateb z unijního rozpočtu. K uplatnění takového kroku bude nutný souhlas členských států a také Evropského parlamentu.

„Bruselský bič na neposlušné, bohužel je třeba nazývat věci pravými jmény. Toto bude nástroj nátlaku na země Visegradu,včetně České republiky. Dosavadní občasné výhrůžky některých západoevropských politiků - např. když nebudete “solidární” v řešení nelegální migrace (rozuměj když nepřijmete migranty), utneme Vám peníze, se zhmotňuje,“ varuje někdejší hejtman a sociální demokrat.

Češi by podle něj neměli být naivní. „O tom, zda jsme právní stát, se povede politický proces (ve Švejkovi vyjádřený ve scénce zasedání c.k.polního soudu lapidárně - “přiveďte odsouzeného...ehm,co to říkám,obžalovaného...”. Byl jsem pro vstup ČR do EU, stále si myslím, že Evropa musí fungovat společně, ale dnešní fungování EU je na hony vzdálené tomu, do kterého jsme vstupovali,“ tvrdí Hašek.

„Možná slyším “trávu růst”,ale politická elita naší země by neměla používat metodu “milosrdném lži” občanům, jak jsou vztahy uvnitř EU a mezi EU a ČR skvělé, nechovejme se jako prezident Beneš v roce 1938, kdy přesvědčoval veřejnost i generály,že naše spojenectví s Británií a Francií je pevné a že nás ochrání před choutkami Hitlera ..“ vzkazuje Čechům.

Podle něj je nutné počítat s tím, že Brusel přitáhne kohoutky. A do toho by mohla nastoupit hospodářské recese. „Již několik let říkám,že by se ČR měla připravovat na postupný útlum bruselských financí, nyní to může být i útlum více skokový. Vláda, kraje i města a obce by měly začít společně připravovat “krizový balíček” řešící případné příjmové výpadky - z Bruselu i díky dopadům recese,.“ píše na svém facebooku.

Má dokonce pár nápadů, jak by mohl stát zareagovat. „Jako levičák se nestydím dát na stůl znovu taková témata jako progresivní zdanění fyzických i právnických osob či sektorové zdanění a v rámci nich snížení objemu kapitálu vyváženého každoročně z ČR(jde o 300-500 mld Kč ročně). I v rozpočtově horších časech musí být nadále garantovány a zajištěny základní veřejné služby – školství, zdravotnictví, sociální služby, veřejná doprava, bezpečnost státu, přiměřená energetická a potravinová soběstačnost a bezpečnost státu a mnohé další,“ dodává Hašek.

Zmíněné opatření, které je zamýšleno jako ochrana víceletého finančního rámce pro roky 2021 až 2027, musí odsouhlasit ještě unijní státy.