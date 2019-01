O Česku nikdo neví? Piráti nás chtějí zviditelnit v EU

Aktualizováno 13:44 — Autor: ČTK

Hlas České republiky musí být po volbách do Evropského parlamentu v Evropské unii více slyšet. Dnes to zdůrazňovali pirátští uchazeči o pozici lídra kandidátky. Uváděli také, že by se v EP chtěli zaměřit na digitální agendu, na rozvojová témata spojená s migrací nebo na problematiku mezinárodní bezpečnosti. O pozici lídra se na dnešním celostátním fóru Pirátů v Táboře uchází šest lidí.