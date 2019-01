Piráti si ustanovili institut pozastaveného členství

— Autor: ČTK

Piráti zavedou do stanov institut pozastaveného členství a usnadní krajským organizacím odvolávání osob, které nominovaly do republikových orgánů strany. Příslušné změny stanov dnes schválilo celostátní fórum Pirátů, které zasedá v Táboře. Neprošel naopak návrh na to, aby bylo příště možné měnit stanovy pouze na internetu bez jejich projednání na fyzickém zasedání celostátního fóra.