Zeman chce ztížit poslancům vetování zákonů

— Autor: ČTK

Sněmovna by měla k přehlasování prezidentského veta potřebovat 120 místo nynějších 101 hlasů. Dnes to v rozhovoru na serveru Blesk.cz řekl prezident Miloš Zeman. Zdůvodnil to tím, že přímo volená hlava státu má mít silnější pravomoci než v minulosti, kdy byla volba parlamentní. Zároveň ale uvedl, že neočekává přijetí příslušné změny ústavy ve svém funkčním období, které potrvá do roku 2023.