Eurovolby chce vyhrát i Alexandr Vondra. V jakých barvách?

K finální podobě kandidátky do evropských voleb se už blíží i občanští demokraté. Jejím lídrem, jak už bylo oznámeno dříve, bude Jan Zahradil, nepřekvapí ani jméno dalšího dlouholetého europoslance Evžena Tošenovského. Z Malé Strany by se do Bruselu ráda přesunula i současná poslankyně Veronika Vrecionová.

Do politiky se však chce vrátit i někdejší ministr obrany Alexandr Vondra, který by se do ní vrátil po šestileté odmlce. Z řadového člena ODS, které dělal do listopadu 2012 místopředsedu, by opět rád zasedl ve volené funkci.

Někdejší disident a signatář Charty 77 se z politického dění vytratil poté, co na podzim 2012 neuspěl se snahou obhájit svůj senátorský mandát na Litoměřicku, kde se tehdy neprobojoval ani do druhého kola. Velkou roli přitom sehrála kauza ProMoPro, v níž šlo o zakázku na ozvučení akcí během českého předsednictví EU. Vondra v ní figuroval jako svědek.

„Jdu pomoct ODS, aby její kandidátka byla silná. Jde o záchranu Evropy a naší pozici v ní,“ řekl Vondra serveru E15. Na kandidátce prý bude spíš v pozadí. ODS tak chce vyjádřit podporu při naplňování jejích smělých cílů. Občanští demokraté už totiž vyhlásili, že chtějí ve volbách do Evropského parlamentu zvítězit.

Favoritem však zůstává vládní hnutí ANO. O víkendu se však za vážného vyzyvatele označila i Pirátská strana, která chce v květnu oslovit až 20 % voličů a získat alespoň pět mandátů. Dnes přitom zastoupení ve Štrasburku a Bruselu nemá. Hnutí ANO disponuje v současnosti 4 mandáty, ODS má dva europoslance.

Vondra se svou kandidaturou zařadil po bok dalších bývalých politiků, kteří se snaží, leckdy marně, o návrat. Za neparlamentní stranu Česká suverenita se budou o post europoslance ucházet bývalí členové sociální demokracie David Rath a Stanislav Huml.

Politických comebacků byly plné i troje loňské volby. O post prezidenta se mimo jiné ucházel bývalý předseda vlády Mirek Topolánek. Na podzim pak neúspěšně kandidovali na senátora jeho věčný rival z řad sociální demokracie Jiří Paroubek nebo již výše zmiňovaný David Rath.