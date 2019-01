Drsná debata v ČT: Vytočený Filip seřval moderátorku Witowskou

Filip začal vysvětlovat, že v Číně byl jako předseda UV KSČM a jednal tam se zástupci čínských komunistů. Podle něj šlo o dlouhodobě plánovanou cestu. Spor o Huawei označil za konkurenční boj dvou firem, Podle pirátského poslance a místopředsedy výboru pro obranu Jana Lipavského to tak ale není a připomněl, že NUKIB není žádný výrobce IT zařízení. Za jeho slova se mu ale Filip pořádně vysmál.

Úřad se podle něj stará o bezpečnost republiky a občanů, tak vydal varování. „Pražský hrad, který má sponzorskou smlouvu s Huawei, a Vojtěch Filip, místopředseda Sněmovny, který si do Číny dojel pro instrukce, budou tvrdit, že se jedná o konkurenční boj. My bychom měli především sledovat náš zájem,“ myslí si Lipavský.

„To je ale ideologický hlupák,“ odvětil svému kolegovy ze Sněmovny šéf komunistů, který trvá, že na tom, že o konkurenční boj dvou nebo tří firem opravdu jde. „To jsme jako Česká republika takovým státem, který si na to nedává software, který si zkontroluje?“ divil se Filip, který ve svém monologu pokračoval i poté, co se slova opět chopila moderátorka Světlana Witowská.

Lipavský v reakci na to připomněl, že Polsko zadrželo jednoho z ředitelů polské pobočky Huawei kvůli podezření ze špionáže a že nešlo o jediný případ. „Ty případy jsou, varování vychází od našich spojenců, to znamená Austrálie, Amerika - zemí, se kterými máme blízké vztahy,“ zdůraznil Pirát. „Kritická infrastruktura může být v rukou soukromé firmy, ale pokud přestanou fungovat mobilní sítě a internet, tak to ohrozí chod celé země. A tady má stát právo do toho zasahovat,“ myslí si Lipavský s tím, že podle čínských zákonů mají zahraniční firmy působící v Číně povinnost poskytovat součinnost.

Filip naopak připomněl, že mobilní operátoři nejsou z Číny a že je ani Číňané nevlastní. „Já jsem nenechal zprivatizovat ani Telekom, ani Teslu. Takže Česká republika je odkázána na zahraniční technologie, privatizovala i mobilní trh...“ vypočítával Filip. Do toho mu ale skočila s dalšími argumenty Witowská a Filip vybuchnul.

„Počkejte, počkejte! Paní redaktorko, nechte mě domluvit! Nechte mě domluvit! Buď jste si mě pozvali, protože chcete slyšet můj názor, nebo si to říkejte sama!“ křičel Filip na Světlanu Witowskou. „Nekřičte, prosím,“ vyzvala ho moderátorka, které nedokázala udržet smích. Filipovu chování se vysmál také pirátský poslanec. „Já vás nechám domluvit, jenom se ptám na otázku...“ pokračovala moderátorka která chtěla odpověď na otázku ohledně zákonu o součinnosti firem s čínskými úřady.

„Já nekřičím, já vám jenom říkám… To není pravda, tak si ty čínské zákony přečtěte, Já jsem se na to ptal..“ pokračoval s tím, že operátoři čínští nejsou a že ti jen využívají zařízení. „Tohleto jsou prostě spekulace, které nahrávají pouze jedné straně konkurenčního boje a do toho já se zapojovat nebudu,“ zdůraznil Filip s tím, že jen někteří chtějí z ideologická důvodů bránit nákupu technologií a měli by se k tomu prostě přiznat. Pak chtěl pokračovat, moderátorka mu ale opět sebrala slov a Filip, který seděl ve studiu v Českých Budějovicích, jen zamával rukama.

V podobně vyhroceném duchu se nesla i druhá část debaty. „Vy jste neoliberální anarchista, který tu mluví nesmysly," okomentoval argumenty slova Lipavského Filip. Politici si často skákali do řeči, oba si trvali na svém - moderátorka nakonec ukončila debatu konstatováním, že se Pirát a komunista v tomto tématu prostě neshodnou.