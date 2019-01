Pospíšil s Polčákem úkolují Babiše. Odpusťme si problémy, vzkazují premiérovi

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Výpis důchodového účtu: Co vše by měl obsahovat? Chyba vás může stát statisíce

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil vyzývá společně se svým kolegou z Evropského parlamentu Stanislavem Polčákem (STAN) předsedu vlády Andreje Babiše k větší iniciativě. Učinili tak prostřednictvím otevřeného dopisu, který úřadujícímu premiérovi včera zaslali.

Oběma europoslancům jde především o otázku brexitu. Bristký parlament minulý týden odmítl návrh dohody mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Ta měla upravit vztahy obou smluvních stran po plánovaném britském odchodu, který má nastat po 29. březnu letošního roku. Přiblížila se tak varianta tzv. tvrdého brexitu, tedy odchodu Britů zcela bez dohody.

Takový scénář se však Pospíšilovi s Polčákem nezamlouvá, proto teď premiéra Babiše nabádají k tomu, aby na evropské úrovni vyvinul veškeré možné úsilí. „Jako účastníka jednání rady Vás žádáme, abyste na jednáních v nadcházejících týdnech učinil vše pro to, aby byl případný odchod Velké Británie uskutečněn na smluvním základě,“ stojí v dopise.

Babiš by podle nich měl na Evropskou unii apelovat, aby klidně svolila k ústupkům, ale pouze v méně klíčových záležitostech. „Přestože jsme si vědomi skutečnosti, že dosavadní jednání ze strany Unie bylo vedeno profesionálně, jsme vzhledem k situaci na britské politické scéně toho názoru, že bude třeba ještě více vstřícnosti,“ uvedli.

Situaci kolem britského odchodu už oba europoslanci komentovali v předchozích dnech. Podle Pospíšila je třeba se mu vyhnout za každou cenu. „Jeho ekonomické a sociální dopady by se závažným způsobem dotkly doslova každého Evropana. Unijní instituce by proto měly Británii podat pomocnou ruku,“ řekl předseda TOP 09.

Vstřícný postoj prosazuje i Stanislav Polčák, který téma nadnesl na zasedání frakce Evropské lidové strany. Europoslanec za hnutí STAN by Britům nebránil ani v případném odkladu vystoupení. „Je to prakticky jediná možnost, jak se vyhnout tvrdému brexitu, který by se dotkl každého Čecha,“ vysvětluje.

Projev premiérky Mayové k jejímu "plánu B" pro brexit nepřinesl žádný posun. Riziko brexitu bez dohody bohužel trvá, protože ho Mayová odmítla vyloučit. Teď je třeba jednat a, až si Britové určí, co přesně chtějí, hledat kompromisní řešení. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 21. ledna 2019

Britská premiérka Theresa Mayová včera v britském parlamentu představila tzv. plán B. Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn však konstatoval, že se nijak neliší od toho, který zákonodárci před týdnem rekordním rozdílem hlasů odmítli. Souhlas s Corbynem na Twitteru vyjádřil právě i Jiří Pospíšil.

„Projev premiérky Mayové k jejímu "plánu B" pro brexit nepřinesl žádný posun. Riziko brexitu bez dohody bohužel trvá, protože ho Mayová odmítla vyloučit. Teď je třeba jednat a, až si Britové určí, co přesně chtějí, hledat kompromisní řešení,“ napsal včera Pospíšil.

Spolu s Polčákem rovněž vyzval premiéra Babiše k obnovení tradičních schůzek s českými europoslanci. Připomínají, že jeho předchůdce v úřadu Bohuslav Sobotka se s nimi pravidelně scházel dvakrát ročně. „Máme za to, že díky těmto konzultacím by si ČR mohla odpustit některé problémy, které pramení z Vaší nedostatečné informovanosti,“ konstatují závěrem.