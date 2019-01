Jak to bude s oddlužením? Senátní verze má stále větší podporu mezi poslanci

Výpis důchodového účtu: Co vše by měl obsahovat? Chyba vás může stát statisíce

Zákon v podobě, jakou přijala Sněmovna, byl podle šéfa poslanců ČSSD Jana Chvojky "velmi kompromisní", i proto se nepodařilo prosadit, aby se oddlužení otevřelo dalším lidem, zejména matkám samoživitelkám a seniorům. "Jsme rádi, že to Senát opravil," řekl Chvojka. Dodal, že převážná většina poslanců ČSSD bude pro verzi, kterou přijala horní komora.

Také lidovci podpoří senátní verzi zákona. "Senátní návrh zákona dostane více lidí do insolvence. To znamená, že je vyvede z šedé zóny, kdy pracují na černo a nepřiznávají žádné příjmy. I ti věřitelé pak budou dostávat alespoň část peněz," řekl poslanec Ondřej Benešík.

Podobný postoj mají Starostové. Podle nich senátní verze více pomáhá nejen dlužníkům, ale i věřitelům, protože více z nich získá alespoň část dluhu zpátky. "I ta verze ze Sněmovny je lepší než nic, ale verze ze Senátu je lepší pro všechny," řekl šéf poslanců STAN Jan Farský.

Výsledky výzkumu agentury Median. Je to hodně zajímavé. U voličů všech stran je podpora senátní verze insolvenčního zákona vyšší než podpora verze Poslanecké sněmovny. A těší mne, že u voličů ČSSD je to jeznoznačné. Lidé řákají "ano" placení dluhů, ale "ne" dlužnímu otroctví. pic.twitter.com/HcAYMRQdtv — Kateřina Valachová (@katavalachova) 21. ledna 2019

Poslanci TOP 09 zatím nemají jasný postoj, jejich klub bude o insolvenční novele debatovat dnes po poledni se zástupci společnosti Člověk v tísni. "Povedeme diskusi o argumentech pro i proti senátní verzi, definitivně se rozhodneme po schůzce," řekl novinářům předseda klubu Miroslav Kalousek.

Insolvenční novela má umožnit předluženým lidem vrátit se zpět do běžného ekonomického života. Senát ve své verzi vedle možnosti vyhlášení osobního bankrotu i pro nejchudší navrhl rovněž zrušit podmínku, podle níž by splátka věřitelům musela být ve výši nákladů na odměnu insolvenčního správce. Senátoři z novely rovněž doporučili vypustit ustanovení o soudním přezkumu, pokud by dlužník během pěti let nezaplatil alespoň 30 procent dlužné částky.

Zmírnění podmínek požadují organizace pracující s lidmi v předlužení. Česká asociace věřitelů naopak senátní úpravy odmítá.