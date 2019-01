Telička nevěřícně kroutí hlavou: To je Zemanova mstivost. Ale lidi mu to pořád baští

Telička vypíchl ze Zemanova rozhovoru pro Blesk tu otázku, která je mu nejbližší – diskuzi o Evropské unii, europoslancích a Evropském parlamentu. „Doporučuji k pozornosti. Sám se prohlašuje za eurofederalistu (já sebe nikoliv), ale v rozhovoru všechny prvky toho potírá a holduje mezivládnímu charakteru. Buď na mě příliš sofistikované, nebo ryzí populismus,“ nešetří kritikou Zemana stávající europoslanec.

Zeman se také nechal slyšet, že považuje sociálního demokrata Jana Kellera za historicky nejúspěšnějšího europoslance. „Nechám http://www.mepranking.eu stranou, ale bud jde o urážku zbylých tři europoslanců za ČSSD, nebo jen Zemanovu mstivost. Každý z nich nechal o 500% větší stopu než Keller,“ myslí si Telička.

Odkazoval tak na fakt, že mu patří nelichotivé předposlední místo v hodnocení aktivity europoslanců. Poslední je Jiří Payne (Svobodní), který na postu v roce 2017 vystřídal Petra Macha. Telička naopak patří nejen k nejaktivnějším Čechům, ale zároveň je hodnocen jako šestý ze všech 750 europoslanců. Keller je až na 715. místě.

Teličkovi, který byl do europarlamentu zvolen za ANO (se kterým se ale kvůli odlišným názorům rozešel) a který je členem frakce ALDE se nelíbí ani to, co Zeman označil za prioritu. „Od nových europoslanců očekávám především to, že budou eurokritičtí. To znamená, na jedné straně nebudou chtít z Evropské unie vystoupit, což je jeden extrém, ale nebudou takzvaní eurohujeři, což je druhý extrém, a budou ji chtít reformovat,” uvedl prezident.

„Od nových europoslanců očekává kritiku EU. Bohužel už nedokáže říct jakou politiku či jaké priority. Ano, víme, že mu v politice už jde o něco jiného. Nejvíce o sebe a stále je nás dost, co mu to baští,“ posteskl si Telička.