Hrad ovlivňuje soudy? TOP 09 má smůlu, kauza se na plénu Sněmovny řešit nebude

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že podle informací médií je nepochybné, že se prezidentská kancelář rozhodnutí soudců snažila ovlivnit. "Jsem přesvědčen, že takové jednání je skandální," uvedl Kalousek. Jde podle něho o bourání samotných pilířů demokratického státu.

Domníval jsem se, že poslanec, který složil ústavní slib, nemůže mlčky přejít znásilňování nezávislosti soudců prezidentem republiky. Podcenil jsem míru cynismu - poslancům ANO, SPD, ČSSD a KSČM podrývání právního státu nevadí. Takže se tomu sněmovna věnovat nebude. Hanebnost. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 22. ledna 2019

Pro návrh TOP 09 hlasovalo 63 ze 186 přítomných poslanců. Proti jich bylo 73. Návrh nezískal podporu v klubech ANO, SPD, ČSSD a KSČM.

O tom, že kancléř Vratislav Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal týdeník Respekt. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách. Respekt pak v pátek na webu uvedl, že mu současný předseda NSS Michal Mazanec také potvrdil schůzku s Mynářem a s poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým.

"Z vyjádření soudců je nepochybné, že se Kancelář prezidenta republiky snažila ovlivnit rozhodnutí soudců v celé řadě případů. I případů, které se přímo Kanceláře prezidenta republiky týkaly," řekl Kalousek s tím, že snaha o ovlivňování soudců je rozkladem právního státu v přímém přenosu. "Jsme přesvědčeni, že to Poslanecká sněmovna nemůže přejít mlčením," doplnil. V ideálním případě by podle Kalouska měla přijmout nějaké usnesení.

Podle vládní ČSSD je zatím zbytečné téma na plénum Sněmovny přenášet. Podle jejího šéfa poslanců Jana Chvojky je k věci příslušný sněmovní podvýbor pro justici a je tedy správné, že se bude údajným ovlivňováním justice ze strany Hradu zabývat. "Nebylo by úplně důstojné pozvat si na půdu Sněmovny k 'výslechu' pana Baxu, pana Mynáře, pana Šimíčka," řekl Chvojka.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek už minulý týden Kalouska informoval, že jeho záměr hnutí nepodpoří. Také podle něj má situaci projednat podvýbor pro justici. Šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik řekl, že zařazení bodu či vyvolání mimořádné schůze považují komunisté za přehnané.

Zařazení bodu nepodpořila ani SPD. "Má-li někdo pocit, že prezident porušuje své pravomoci, má možnost se obrátit na Ústavní soud. To je jediná instituce, která je schopna tyto věci řešit," uvedl šéf poslanců Radim Fiala.

Lidovci jsou situací kolem údajného ovlivňování soudců znepokojeni, je podle nich zásadní, aby se kontroverzními postupy Hradu a zaměstnance kanceláře prezidenta zabýval podvýbor Sněmovny pro justici. Souhlasí i s tím, že by se plénum tématem mohlo zabývat v rámci zvláštního jednacího bodu.

Myšlenka svolání mimořádné schůze pak podle předsedy Pavla Bělobrádka podporu KDU-ČSL nemá. "Pro nás je důležité, aby soudní moc zůstala nezávislou," uvedl s tím, že transparentně se mohou zástupci Hradu a soudů scházet, jiná věc je ale podle něj ovlivňování soudů, při kterém by docházelo například k nějakým nabídkám.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek doufá, že účastníci jednání podvýboru získají podklady, na jejichž základě si utvoří obrázek, o co se přesně v kauze jednalo. V případě zásadních pochybení či ovlivňování by podle něj měla Sněmovna udělat náležité kroky. Možnosti jsou podle něj vytvoření vyšetřovací komise, v extrémním případě iniciace impeachmentu. "V tento okamžik je to ale předčasné, počkáme si, co řeknou zástupci Hradu a soudci," dodal.

ODS byla připravena návrh na zařazení bodu bez pevného data podpořit. Debaty o možných sněmovních krocích považuje za předčasné, podle šéfa poslanců Zbyňka Stanjury je třeba počkat na výsledky jednání podvýboru. Předseda ODS Petr Fiala doplnil, že nezávislost justice v ČR je dostatečně chráněna, signály o ovlivňování soudců je podle něj potřeba zprvu řešit s využitím standardních nástrojů.