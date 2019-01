SPD oznámí lídra pro eurovolby v polovině února. Bude "koalice" se Soukupem?

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"V současné době probíhají naše krajské konference, které budou vybírat z jednotlivých krajů kandidáty na kandidátku do Evropského parlamentu. Jakmile skončí, do poloviny února, tak my budeme vědět, z koho budeme tu kandidátku sestavovat," řekl Fiala.

Okamura uvedl, že na termínu stanovení lídrů kandidátek v polovině února se SPD dohodla s ostatními uskupeními sdruženými ve frakci Evropa národů a svobody (ENF), kam patří například francouzská nacionalistická Národní fronta (FN) Marine Le Penové nebo populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ).

Předseda SPD také vyjádřil přesvědčení, že pozdější zveřejnění jména lídra pro evropské volby nebude znamenat handicap vůči ostatním stranám. "My naše programové priority, co se týče našich euroskeptických názorů, myslím prezentujeme dostatečně," řekl Okamura.

Vyloučil také, že by SPD s někým jednala o volební spolupráci. "My jsme s nikým žádnou koaliční smlouvu neuzavřeli a ani nevím, že by taková jednání měla v tuto chvíli s někým finišovat," řekl.

V médiích se objevily spekulace, že by o spolupráci s SPD v evropských volbách mohl mít zájem mediální podnikatel Jaromír Soukup, který oznámil založení vlastního politického uskupení.

Potřebujeme trestní odpovědnost politiků za to, že nám zdražují život. Pojďme tyto lidi, již se pakují na náš účet, postavit před soud. Stejně jako ty, kteří tento hyenismus umožňují! — List Jaromíra Soukupa (@ListSoukupa) 16. ledna 2019

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 24. a 25. května, budou rozhodovat o 21 českých europoslancích. Lídry kandidátek pro volby zatím představilo šest stran. Piráty povede softwarový specialista Marcel Kolaja, ostatní strany zvolily své nynější europoslance: ODS Jana Zahradila, ČSSD Pavla Poce, KSČM Kateřinu Konečnou, lidovci Pavla Svobodu a STAN Stanislava Polčáka. ANO zatím o lídrovi nerozhodlo, jeho předseda Andrej Babiš preferuje europoslankyni Ditu Charanzovou.