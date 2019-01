Katastroficky naladěný Klaus. Exprezident píše o konci EU i revizi výsledků II. světové války

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Bývalý prezident Václav Klaus na webových stránkách svého institutu okomentoval podpis smlouvy o spolupráci mezi Francií a Německem, ke kterému došlo dnes v německých Cáchách. Klaus jej označil za faktickou rezignaci obou zemí na Evropskou unii. Merkelová a Macron tím prý přiznávají, že dosavadní proces evropské integrace selhal a je třeba začít znovu.

„Sice se budou Evropskou unií stále ohánět, ale v podstatě nám říkají, že je pro ně vytváření autentické evropské integrace příliš pomalé a že na ty, kteří evropský integrační proces brzdí, se už nebudou ohlížet,“ stojí ve stanovisku IVK. Macron chce podle bývalého prezidenta stanout v čele Evropy, zatímco Merkelová touží po tom, aby se na ní v dobrém vzpomínalo.

Klaus tvrdí, že spekulace o vzniku superstátu se společnou francouzsko-německou vládou mohou být pravdivé. „Ať se k nim dokonce, kdo chce, přidá,“ vzkázal. Vzápětí dodal, že se prý vytváří jakási paralelní Evropská unie, což musí zajímat i Čechy. Klaus se však obává, že se současná politická reprezentace servilně připojí.

Předchůdce Miloše Zemana na Pražském hradě také varuje před údajnou revizí výsledků 2. světové války, za kterou považuje snahu udělat z Německa stálého člena Rady bezpečnosti OSN. „Rozumíme tím správně, že místo Francie, respektive že by se členem RB OSN stala nová entita Frankoněmecko?“ ptá se Klaus.

Děsí ho rovněž společné plány obou zemí v hospodářské a především vojenské oblasti. „Varovné jsou náznaky plánů na společné nasazení francouzsko-německých ozbrojených sil v boji proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli,“ konstatuje Klaus a doptává se, kdo má tím nepřítelem být. „Všichni ti, kteří nesdílejí Macronem a Merkelovou definované evropské hodnoty?“

Podpis nového dokumentu podle Klause dokazuje, že staré partnerství, tedy Elysejská smlouva, už Merkelové s Macronem nestačí. „Občanů svých zemí se na to ale radši neptali,“ píše Klaus a zmiňuje, že o přípravě smlouvy prý nikdy neslyšela ani většina poslanců CDU v Bundestagu.

„Ani Německu, ani Francii se Evropu ovládnout nepodařilo, ač se o to Hitler a Napoleon snažili. Nedaří se to ani Evropské unii. Že by mohlo uspět Frankoněmecko? Na rozdíl od počátku 19. století a poloviny 20. století, bychom si na ambice tohoto typu měli dát velký pozor,“ vyzývá Klaus v závěru stanoviska.

Smlouva o spolupráci a integraci mezi Francií a Německem má za cíl prohloubení vzájemné spolupráce v oblastech zahraniční politiky, obrany, hospodářství nebo při integraci příhraničních regionů. Emmanuel Macron označil podpis Cášské smlouvy za novou kapitolu spolupráce, Angela Merkelová zase za důležitý den německo-francouzského přátelství.