Zajímá ho pouze, kdo mu vlezl hlouběji do p****e, tvrdí Kalousek o Zemanovi

Předmětem diskuze byl názor europoslance Pavla Teličky, který předevčírem na Twitteru komentoval výroky Miloše Zemana z víkendového rozhovoru pro Blesk. Prezident podle něj urazil zbývající europoslance za ČSSD, když označil jejich kolegu Jana Kellera za historicky nejúspěšnějšího europoslance.

S reakcí přispěchal bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Se stejnou samozřejmostí pasoval Jiřího Rusnoka do role nejlepšího ministra financí v historii ČR,“ odpověděl Teličkovi. Nynější guvernér České národní banky zastával post šéfa resortu financí během Zemanovy vlády v letech 2001-2002.

„Pro Zemana není důležité, co prospěšného ten či onen člověk udělal. Zajímá ho pouze indikátor, kdo mu vlezl hlouběji do prdele. V této soutěži nemají pánové Keller a Rusnok konkurenci,“ pokračoval současný předseda poslaneckého klubu TOP 09. Vzápětí konstatoval, že bez vulgárního slova sice jeho názor šlo vyjádřit, ale bylo by to prý méně srozumitelné.

Kalouskův názor částečně rozporoval předseda odborné komise ČSSD pro evropské záležitosti Michal Pícl. „A tak Keller mu tam moc nelez. Jen je prostě hnědej a to se Milošovi líbí,“ napsal Pícl. Podle bývalého ministra financí Ivana Pilipa Keller nějakou stopu v Bruselu a Štrasburku zanechal. „Ale jakou, o tom raději nemluvit,“ říká.

Sociolog Jan Keller je europoslancem za ČSSD od minulých evropských voleb v roce 2014. V těch letošních, které se uskuteční 24. a 25. května, už svůj mandát obhajovat nebude. Chce se totiž vrátit na Ostravskou univerzitu, kde už v minulosti působil, a psát knihy.