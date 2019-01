Tvrdý výsměch Hamáčkovi a Maláčové. Topolánek zpochybnil jejich inteligenci, přidal se i Kalousek

Ministryně práce Jana Maláčová se netajila tím, že současné nastavení považuje za velice nespravedlivé. „Od července budou lidi opět dostávat náhradu mzdy už od prvního dne nemoci. Jsem hrozně ráda, že se nám podařilo napravit tuhle křivdu pravicových vlád vůči zaměstnancům. Šlo o špatný a nespravedlivý zákon, který nemocné házel do jednoho pytle s podvodníky a simulanty,“ uvedla ministryně práce s sociálních věcí.

Předseda ČSSD se také zaradoval, že se jeho straně podařilo zrušit takzvanou karenční dobu. „Dobrá věc se podařila! @CSSD prosadila, že se nemocenská bude proplácet od prvního dne nemoci. Asociální a nespravedlivý experiment pravicových stran z doby vlády Mirka Topolánka se podařilo definitivně pohřbít,“ uvedl Jan Hamáček na twitteru.

Jenže Kalousek pod jeho příspěvkem karenční dobu hájil.. A zastal se i expremiéra Mirka Topolánka. „Bylo to sociální a spravedlivé opatření. Každé pojištění má svoji férovou spoluúčast. Leč @MirekTopolanek je v tom nevinně. Podařilo se to prosadit až za Petra Nečase,“ připomněl.

Topolánek to sice ocenil, i tak ale vzal vinu na sebe. „Jsem dodnes přesvědčen, že 3 dny karenční doby u nemocenské jsme prosadili už my všichni tři. Takže se k tomu hrdě hlásím, bratře,“ vzkázal předsedovi poslaneckého klubu TOP 09. „Máš pravdu, omlouvám se. Takže za to můžeš,“ rýpnul si na závěr debaty Kalousek.

„Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod... Rozdíl mezi českými a slovenskými socany není v míře populismu, ale v inteligenci. Fico nikdy nezrušil to, co fungovalo. Proto to byl na rozdíl od těch našich kazišuků státník. Maláčová je opravdu nalevo od bolševiků,“ rýpnul si do ministryně Topolánek.