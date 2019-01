"Hrajete odpornou hru". Poslanci se do sebe pustili kvůli církevním restitucím

"Dochází k prolomení smluvního vztahu, který byl uzavřen vládou," řekl Marek Výborný (KDU-ČSL). Někteří poslanci poukazovali na to, že vládní hnutí ANO se k návrhu staví kladně kvůli nutné toleranci komunistů pro svůj menšinový kabinet s ČSSD.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, že představitelé ANO vědí, že Ústavní soud zdanění zruší, ale potřebují podporu KSČM. "Hrajete cinknutou, odpornou hru," uvedl.

Celé dopoledne vedeme diskuzi o komunistické krádeži, kterou nepochybně je tzv.”zdanění církevních restitucí”. Nabývám dojmu, že hlavním motivem je projev antisemitismu. Zákonem utrpí i Federarace židovských náboženských organizací a o to mnohým vládním poslancům jde především — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 23. ledna 2019

Piráti zopakovali, že návrh nepodporují, protože vláda nedoložila předražení církevních restitucí. "Analýzu nepotřebujete, stačí se zorientovat v čase a prostoru a řídit se selským rozumem," oponoval jim šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Náhrady církvím se vypočítávaly podle něho z vyšších cen lesní a zemědělské půdy, než činí jejich nynější průměr.

Argumenty zastánců zdanění církevních restitucí při diskusi v PS byly ostudné a nikdy by mě nenapadlo, že se něčeho podobného třicet let od pádu komunismu dočkám. — Petr Fiala (@P_Fiala) 23. ledna 2019

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka tvrdí, že zdanění náhrad je možné a je v souladu s ústavou. "Jinak bychom návrh nepodpořili," podotkl poslanec strany, která se spolu s KSČM a Věcmi veřejnými neúspěšně pokoušela v předminulém volebním období restituční zákon tehdejší pravicové vlády zablokovat. Šéf komunistického klubu Pavel Kováčik označil zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi za zpackaný.

Zda se dnes Sněmovna k hlasování o předloze KSČM dostane, není jasné. Kritici brzdili projednávání návrhu už v minulých čteních, druhé poslanci dokončili až na prosincové mimořádné schůzi.

Stát by zdaněním mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Novela by nebyla účinná zpětně. Církve by podle předkladatelů musely nově zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Dnes jsem se hodně dozvěděl od komunistů o odkazu Ježíše, o křesťanské nauce a morálce. Bylo to poučné, takové malé duchovní rekolekce nejsou ve sněmovně od věci, jen jsem si říkal, jak tu lásku k bližnímu komunisté aplikovali za dobu co nám tady vládli. — Marian Jurečka (@MJureka) 23. ledna 2019

Restituční zákon počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.