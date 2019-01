Církev popudilo zdanění náhrad: Zvítězil populismus nad zdravým rozumem

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Peněžité náhrady církve dostávají od státu za majetek, který vydat nelze. Zdanění náhrad, o které komunisté usilují, patří k podmínkám této strany pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Předloha nyní poputuje do Senátu, kde se předpokládá její zamítnutí. Dolní komora by se jí v takovém případě zabývala znovu. Kritici novely tvrdí, že by se danila náhrada za ukradený majetek a že návrh je protiústavní.

"Sněmovna se rozhodla rezignovat na základní atributy právního státu, jakými jsou zásady právní jistoty, ochrany legitimního očekávání nebo dodržování smluv. Záměr zdanit finanční náhrady podle zákona o majetkovém vyrovnání považuji za protiústavní. Je smutné, že v roce 30. výročí pádu komunismu jsou to komunisté, kdo u nás určuje politiku státu ve vztahu k církvím," řekl ČTK právník Jakub Kříž, který se církevními restitucemi zabývá.

Pojďme si udělat malé opáčko, jak to bylo s církevním majetkem.



🕐 Církve vlastnily majetek.



🕑 Komunisté jim ho ukradli.



🕒 V roce 2012 jsme jim ho začali vracet.



🕓 K moci se ale v roce 2018 opět dostali komunisté a snaží se prosadit zdanění toho majetku.



A my jsme proti! pic.twitter.com/Zbr89FRqW8 — TOP 09 (@TOP09cz) 23. ledna 2019

"K dnešnímu hlasování ve Sněmovně chci říci jediné: zvítězil populismus nad zdravým rozumem a právním státem!," uvedl na sociální síti Přibyl. "Komunistický návrh novely (...) pouze odstraňuje ustanovení, že finanční náhrada nepodléhá zdanění. Jak by se toto mělo realizovat, nevíme a nikdo nám to ze strany předkladatelů nebo vládní koalice dosud nebyl ochoten a schopen jakkoli vysvětlit, a proto si to ani nedovedeme představit," uvedl Přibyl na webu ČBK.

"Nejedná se totiž o žádný nový příjem, který by podléhal daňovému přiznání, ale o splátku náhrady, která se z podstaty věci nedaní. Muselo by jít o nějaké speciální zdanění, které by se však věcně blížilo spíše konfiskaci, protože by se jednalo o zabavení části financí, které církvím a náboženským společnostem již náleží v rámci majetkového vyrovnání podle zákona a ve smyslu uzavřených smluvních závazků," uvedl.

Katolická církev, jež je příjemcem nejvyšší sumy vyplácené v náhradách, opakovaně říká, že církevní restituce v současné podobě nejsou nadhodnocené a jsou výhodné pro stát i obyvatele ČR. Součástí zákona o majetkovém vyrovnání je i odluka církví od státu.

Šebek dnes řekl, že pokud by církve mohly řádně hospodařit se svým majetkem, byl by výnos do státní pokladny vyšší, než bude ze zamýšleného zdanění. Připomněl, že takzvané církevní zákony, jimiž komunistický režim zavedl kontrolu nad životem církví a náboženských společností v Československu, byly přijaty v roce 1949. Komunistický návrh na zdanění tak vnímá jako smutný dárek komunistů k 70. výročí této události.

"Řada původně církevních památek a staveb pak ve vlastnictví státu zchátrala, je to (návrh na zdanění) od komunistů farizejské," řekl Šebek. Rétorika komunistů se podle něj ani za 70 let nezměnila. "Demokratické strany včetně hnutí ANO by neměly naskakovat na komunistickou propagandu," řekl.