Hřích proti ústavě? Spor o zdanění církví rozsekne ÚS, míní opozice i komunisté

"Církevní restituce nejsou ve společnosti příliš populární. To ale neznamená, že nejsou správné. Argumenty zastánců zdanění církevních restitucí při diskusi v Poslanecké sněmovně byly ostudné a nikdy by mě nenapadlo, že se něčeho podobného 30 let od pádu komunismu dočkám. Nepřistupujme na překrucování historie a na tlak KSČM, uvedl předseda ODS Petr Fiala.

KSČM, ČSSD, ANO a SPD si schválili zdanění církevních náhrad. Návrh je v rozporu s ústavním pořádkem a @ODScz bude v případě jeho schválení iniciovat podání žaloby k Ústavnímu soudu. Musím říct, že slyšet komunistické projevy, hájící zdanění nakradeného majetku, je fakt nechutné. — Zuzana Majerová Z. (@MajerovaZ) 23. ledna 2019

Podle šéfa sněmovního klubu TOP 09 Miroslava Kalouska je dnešní rozhodnutí Sněmovny vysmívání se principům právního státu. "Náhrady jsou vypláceny podle smluv. V těch smlouvách je článek, kde je napsáno, že se na smlouvy vztahuje daňová legislativa účinná v roce 2013, to znamená, že se to nezdaňuje. Jestliže jedna smluvní strana svévolně změnila tento článek, je to v rozporu s právním státem," uvedl.

Ve výsledku hlasování se podle něj projevil antisemitismus, protože zdanění náhrad dopadne nejen na křesťanské církve, ale i na židovské obce. Předpokládá, že spor skončí u Ústavního soudu, bylo by podle něj nejlepší, kdyby podání k němu daly církve jako postižení. Jako exministr financí uvedl, že náhrady byly za férovou cena.

"Komunisté jsou evidentně vládní stranou. Všimněte si, že jsou výrazně loajálnější než druhý koaliční partner - sociální demokraté," podotknul Kalousek.

"Komunisté měli jako strana nejhorší výsledek od sametové revoluce, přesto jsme svědky toho, že se jim lépe než kdykoliv v minulosti daří prosazovat jejich volební program," uvedl jeho stranický kolega poslanec Vít Rakušan. Doplnil, že nelze vrátit životy lidí popravených komunistickým režimem a klid rodinám, které se rozpadly, ale lze vracet, co bylo ukradeno, případně poskytnout náhrady. KSČM Rakušan označil za silnějšího koaličního partnera ANO, než je ČSSD.

Farský: "Měl bych otázku na představitele komunistů zde ve Sněmovně. Před pár dny ve strakonické KSČM ukradl místopředseda nějakých 30 tisíc korun. Byl dopaden a dá se předpokládat, že těch 30 tisíc bude muset vrátit. Chci se tedy KSČM zeptat, jestli z těch 30 tisíc zaplatí daň." — František Lutonský (@FLutonsky) 23. ledna 2019

Šéf sněmovního klubu STAN Jan Farský schválení návrhu KSČM na zdanění státních restitucí označil za "úlitbu komunistům" a "ústavní hřích", jež porušuje základy práva. "Paní ministryně financí tvrdila, že má analýzu církevních restitucí, ze které vyplývá, že byly o 54 miliard předražené. Když jsme o tuto analýzu požádali, zjistilo se, že žádná neexistuje a zdanění církevních restitucí je jen další výmysl, který má zamaskovat pošlapávání právního státu. Hnutí ANO je nyní u moci, opírá se o hlasy komunistů a vychází jim vstříc, o nic víc nejde," uvedl.

„Paní ministryně financí tvrdila, že má analýzu církevních restitucí, ze které vyplývá, že byly o 54 miliard předražené. Když jsme o tuto analýzu požádali, zjistilo se, že žádná neexistuje," říká @JanFar_sky ke zdanění církevních restitucí — Hnutí STAN (@STANcz) 23. ledna 2019

Zákon podle Farského Senát vrátí do Sněmovny, tam ale zřejmě bude opět prosazen a v záležitosti pak bude muset po prezidentově rozhodnutí zřejmě zakročit Ústavní soud. Ten podle poslance velmi pravděpodobně návrh označí za protiústavní.

Podle komunistů zákon zavádí rovnost subjektů, kterým stát vyplácí nějaký příjem. "Daňová sazba je jako pro každého jiného, to znamená 19 procent," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. I on očekává, že návrh Sněmovně vrátí Senát, pak po rozhodnutí prezidenta předpokládá jednání u Ústavního soudu.

Tvrdí, že jeho strana vychází vstříc požadavkům občanů, z nichž až 80 procent považuje zákon o církevních restitucích za nespravedlivý. V souvislosti s férovostí ceny za nevydaný majetek poukázal šéf sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik na to, že zákon z roku 2013 neobsahuje seznam navraceného majetku.

"Jsem přesvědčen o tom, že všechny příjmy mají být zdaněny. Náhrada poskytovaná pojišťovnou je také daněna, protože to je příjem," uvedl Filip. Současně se bránil označování komunistů za součást vládní koalice.