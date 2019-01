Dusno kvůli restitucím: Ustupování komunistům se nikdy nevyplatilo. Je to ostuda a etická sprosťárna, zuří politici

„Zdanění církevních restitucí je nejen eticky sprosté, ale pravděpodobně také protiprávní. Napravená křivda se nemůže zdaňovat. Je to ostuda poslanců ANO, KSČM, ČSSD a SPD,“ zlobí se předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Ježíš Kristus vstal z mrtvých! Vše ostatní je sekundární včetně již tolikrát se v historii opakujících konfiskací 😉 — Tomáš Holub (@TomasHolubPB) 23. ledna 2019

Podobně už před hlasováním mluvil i jeho stranický kolega Miroslav Kalousek. „Celé dopoledne vedeme diskuzi o komunistické krádeži, kterou nepochybně je tzv.”zdanění církevních restitucí”. Nabývám dojmu, že hlavním motivem je projev antisemitismu. Zákonem utrpí i Federace židovských náboženských organizací a o to mnohým vládním poslancům jde především,“ varoval.

„Paní ministryně financí tvrdila, že má analýzu církevních restitucí, ze které vyplývá, že byly o 54 miliard předražené. Když jsme o tuto analýzu požádali, zjistilo se, že žádná neexistuje," říká @JanFar_sky ke zdanění církevních restitucí — Hnutí STAN (@STANcz) 23. ledna 2019

„Církevní restituce nejsou ve společnosti příliš populární. To ale neznamená, že nejsou správné. Nepřistupujme na překrucování historie a na tlak KSČM. Ustupování komunistům se v historii nikdy nevyplatilo,“ upozornil šéf ODS Petr Fiala.

Po hlasování pak dodal: „Argumenty zastánců zdanění církevních restitucí při diskusi v PS byly ostudné a nikdy by mě nenapadlo, že se něčeho podobného třicet let od pádu komunismu dočkám.“

„Zdanění církevních náhrad? Zlodějina za bílého dne,“ zlobí se senátor TOP 09 Tomáš Czernin.

„Na debatě o církevních restitucích mě vlastně ani tolik neštve postoj komunistů, kteří chtějí danit, co ukradli. Od nich nelze nic jiného čekat, 41 let ukazovali, co jsou zač. Strašné je to, že na jejich požadavku stojí a padá celá vláda. Takovou mají teď, v roce 2019, moc,“ posteskla si dnes dopoledne místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

„Andrej Babiš právě splatil další závazek za účast komunistů na své vládě. Sněmovnou prošlo hlasy ANO, ČSSD, KSČM a SPD zdanění církevních restitucí, což je s velkou pravděpodobností protiústavní zákon. Další důkaz o růstu vlivu KSČM v roce 30. výročí konce jejich režimu!“ připomněl poslanec ODS Martin Baxa.

A nadšeni nejsou ani lidovci. „Zloděj křičí, zdaňte, co jsem ukradl! Asi tak vypadá debata o zdanění náhrad u církevních restitucí. Je to nemravný útok na právní jistoty,“ myslí si poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL).

Mohu Vám prozradit svůj čistě osobní názor. Přál bych si, aby celá anabáze dopadla tak, že nebude Církev poškozena. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 23. ledna 2019

Svůj komentář přidal i ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek „Díky bohu, že tam člověk nemusí sedět. Včera šli trapně a proti zájmům až 2 mil. lidí na ruku exekutorům a obchodníkům s chudobou, dnes naprosto nedůstojně komunistům a chtějí danit ukradený majetek,“ povzdechl si.

Hnutí SPD podpořilo zdanění církevních restitucí. Naším původním záměrem bylo, aby se podařilo zjistit, zda náhrady při církevních restitucích nebyly nadhodnocené.



Neprokázalo se, že náhrady nebyly nadhodnocené, proto jsme podpořili zdanění církevních restitucí. — Radim Fiala (@RadimFialacz) 23. ledna 2019

Přidal se i prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. „Nemám dobrý pocit ohledně zdanění církevních restitucí, schválených dnes Sněmovnou. Ale především mě fascinuje jedno: KSČM v posledních volbách utrpěla debakl, ale ve skutečnosti mimořádně posílila,“ napsal na twitteru.