Potomci emigrantů dosáhnou snáz na české občanství, SPD skřípe zuby

— Autor: ČTK

Děti a vnuci bývalých československých občanů, kteří odešli do zahraničí, by mohli dostat možnost získání českého občanství zjednodušeným způsobem. Předpokládá to senátní novela, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Předloha odolala návrhu SPD na zamítnutí už v prvním čtení a míří k posouzení do bezpečnostního a ústavně-právního výboru.