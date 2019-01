Služební zákon postaven na hlavu? Vláda bude moci odvolávat státní tajemníky

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš výtky odmítl s tím, že jeho hnutí prosadilo depolitizaci státní správy. "My jsme úřednická vláda. My jsme to hnutí, které depolitizovalo státní správu, protože máme ve vládě úředníky, máme ve vládě lidi, kteří byli nominováni, ale nejsou členy hnutí. Nikdo nechce dělat žádné čistky, my to neděláme," prohlásil premiér. Podle něj byla státní správa před přijetím služebního zákona během deseti let obsazena adepty bývalých vládních stran.

ANO a ČSSD zřejmě neslouží paměť déle než jedno volební období. Služební zákon, který s velkým humbukem tyto strany protlačily v r. 2014, teď postavily na hlavu. Prosadily novelu, která dává vládě do rukou odvolávání statních tajemníků. #zelenapolitickymcistkam — Martin Kupka (@makupka) 23. ledna 2019

"Nevidím rizika, na která Senát upozorňuje, nejsou nijak vysoká," hájil sněmovní verzi také ministr vnitra, vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. "Já se necítím jako ministr úřednické vlády, to si s panem premiérem budeme muset ještě vyjasnit," dodal k Babišovým výrokům. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) označil za absurdní, pokud má premiér za nestranného úředníka i ministra dopravy Dana Ťoka, který byl jedním z volebních lídrů ANO.

"Vy se teď pokoušíte o novou politizaci státní správy tak, aby vám to vyhovovalo," oponoval premiérovi předseda opoziční ODS Petr Fiala. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše chce vláda obsadit úřednická místa nikoli podle stranické legitimace, ale "podle loajality k vůdci". Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) novela umožní ministrům odstranit během půl roku všechny nepohodlné úředníky s pomocí jejich špatného služebního hodnocení.

Novela ale také prodlužuje lhůtu, během níž jsou úředníci hodnoceni, ze 40 na 60 služebních dnů. Pokud by byli shledání nevyhovujícími, měli by mít na nápravu 90 místo 40 dnů.

Novelu služebního zákona odmítla vedle opozice rovněž uskupení Rekonstrukce státu a Odborový svaz státních orgánů a organizací.

Návrh, aby státní tajemníci na ministerstvech už nebyli kárně odpovědní, ale mohli být vládou odvoláni stejně jako náměstek ministra vnitra pro státní službu, předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Změnu hájila tím, že se režim sjednotí a odvolání bude dál přezkoumatelné soudem, stejně jako u jiných státních úředníků. Podle odpůrců ale tato změna bude znamenat odklon od depolitizace státní správy, jestliže každá nová vláda bude moci vyměnit všechny státní tajemníky, kteří jsou odpovědni za personální obsazování úředníků na ministerstvech.

Novela zavádí také dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě, který má nahradit dosavadní tři kola. Právě toto ustanovení by podle opozice i odborů umožnilo vládě zbavit se po systemizaci nepohodlných úředníků a obsadit jejich místa lidmi ze spřátelených firem. Do druhého kola by se totiž mohli vedle kariérních úředníků přihlásit i lidé mimo státní správu, pokud mají zkušenost z řídicích funkcí.

Předloha má přinést možnost pružněji obsazovat volná služební místa, a to i maturanty s příslušnou praxí, kteří by se zavázali do devíti let získat předepsané vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání.