Babišův střet zájmů? Kalousek, Gazdík, Bartoš a další se rozpovídali pro EZ

Černošický úřad vede s premiérem správní řízení kvůli údajnému spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se už dříve hájil tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů. Černošická radnice je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije.

Babiš s rozhodnutím nesouhlasí, podle něj je zpolitizované. „Určitě se odvolám, a když to bude nutné, budu se i soudit u správního soudu," uvedl Babiš. „Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému. Nemají pravdu. Podle právních analýz je všechno podle zákona. A ještě abych uklidnil novináře, stanovisko úřadu se týká jen médií, ničeho jiného," dodal.

Co na to říkají čeští politici?

Předseda Pirátů Ivan Bartoš pro EuroZprávy.cz připomněl, že zatím není známo, co se v rozhodnutí černošického úřadu vlastně píše. „Ale podle reakce pana premiéra se zdá, že rozhodnutí je v souladu jednak se stanovisky našich expertních analýz, ale také stanovisky všech orgánů, které tuto věc zatím řešily a nebyly řízené politiky ANO. Tedy se stanovisky právníků Evropské komise, Evropského parlamentu a nezávislými expertními analýzami,“ uvedl Bartoš s tím, že Piráti svou expertízu zveřejnili už loni v červenci.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek s SMS pro EuroZprávy.cz uvedl, že mu nepřísluší věc komentovat, ale že ji může pouze akceptovat. Jeho stranický kolega a europoslanec Tomáš Zdechovský byl sdílnější. „Vůbec mě to nepřekvapilo. Andrej Babiš je usvědčený agent StB, podvodník a lhář. A nyní se ukázalo, že je i ve střetu zájmů. Okamžitě by měl rezignovat,“ uvedl pro EuroZprávy.cz Zdechovský.

Blíže věc komentovat nechce ani poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka. „Na střet zájmů premiéra Babiše jsme opakovaně upozorňovali, překvapení to tedy nebylo. Víc to komentovat nemůžu, nemám samotné rozhodnutí úřadu,“ řekl nám politik.

„Výsledek zřízení známe jen a jen z reakce premiéra Babiše – zjevně je pro něj nepříznivý. Ale to přeci nemůže být překvapení, o jeho střetu zájmů mluvíme už léta. Andrej Babiš už křičí, že je to zpolitizované a že on se odvolá. Nečekám tedy žádný reálný dopad,“ přiznal pro EuroZprávy.cz předseda STAN Petr Gazdík.

„Já si nemyslím, že tahle kauza může jakkoliv ovlivnit voliče ANO, ti tolerují i daleko větší rány. Ale je to správní rozhodnutí českého úřadu a jako takové může mít dopad na šetření Evropské komise, která prošetřuje, do jaké míry tady dochází ke konfliktu zájmů a jak dál nakládat s dotacemi v zemi, kde k takovému konfliktu zájmů dochází,“ uvedl v reakci pro EuroZprávy.cz předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Zároveň si ale nemyslí, že by věc směřovala k tomu, že se premiér Babiš úplně vzdá Agrofertu. „Znám Andreje Babiše hodně dlouho. Ten se dobrovolně nevzdá nikdy ničeho,“ dodal pro nás server Kalousek.

„Rozhodnutí mě nepřekvapilo, ale jsem skeptická k jeho odpadům. Je to potvrzení skutečnosti, která je již několik let zřejmá,“ řekla serveru EuroZprávy.cz poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09).