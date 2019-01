Nikam jsem se netlačil, říká soudce Baxa pro EZ. Zásahy jsme odmítli, dodává

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa na včerejším jednání sněmovního podvýboru pro justici poslancům sdělil, že prezident Miloš Zeman mu nabízel výměnný obchod. „Já vám dám funkci, vy mně rozhodnutí,“ řekl údajně Baxovi prezident a naznačil mu, že by se mohl stát předsedou Ústavního soudu.

Dnes už Baxa nechtěl další detaily komentovat. „Všechno jsem uvedl na včerejším zasedání podvýboru pro justici a nemám důvod k tomu dál něco dodávat,“ napsal Baxa. Včera uvedl, že byl prezidentovou nabídkou zaskočen, ale za přímý nátlak to označit odmítl.

Tuto linku drží bývalý předseda NSS nadále. „V popisovaných případech nedošlo k vážnému ohrožení nezávislosti justice. Odmítli jsme zásahy,“ odpověděl Baxa na dotazy serveru EuroZprávy.cz.

Kancléř Vratislav Mynář zase kontaktoval několik soudců Ústavního soudu včetně Vojtěcha Šimíčka. Hrad to nepopírá, tuto iniciativu ale nepovažuje za chybnou. „Pan kancléř pouze tlumočil názor pana prezidenta. O žádný nátlak nešlo,“ sdělil dnes serveru EuroZprávy.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

„S kolegou Šimíčkem jsme popsali fakta, skutkové okolnosti, včetně našich postojů. Jejich právní hodnocení mi nepřísluší, to je věcí politiků a veřejné debaty. Jestli je to přijatelné, neškodné, jestli to tvoří novou společenskou normu… nebo jestli je to jinak,“ konstatuje Baxa.

Politici věnují celé kauze velkou pozornost. Například někteří zástupci Pirátské strany mluví i o možném odvolání prezidenta Zemana z funkce. „K tomu se nemohu vyjadřovat,“ uvedl soudce Baxa na dotaz, jestli je to podle něj na místě. Takové snahy brzdí i ODS. „Postupujme s rozvahou a nepodléhejme emocím. Impeachment je zcela mimořádný prostředek,“ napsal na Twitteru její předseda Petr Fiala.

„Ovlivňování soudců budeme dál řešit,“ vzkázal poslanec Pirátské strany Jakub Michálek, který včerejší jednání podvýboru pro justici inicioval. Navíc dodal, že by bylo přinejmenším vhodné, aby se k celé kauze jednoznačně vyjádřil sám prezident Zeman. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dnes pro EuroZprávy.cz označil celou věc za pseudokauzu a Baxovu pomstu kvůli nenaplněným ambicím.

Na podvyboru UPV, ktery jsem inicioval, jsme se dnes dozvedeli, ze kancler byl v kontaktu s vice soudci US a novy predseda Ustavniho soudu mel byt jmenovan na zaklade "obchodu". Bylo by dobre, kdyby se k tomu prezident jednoznacne vyjadril. Ovlivnovani soudcu budeme dal resit — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) 23. ledna 2019

Baxa však tvrdí, že o něj nejde. „Prezidentovi i komukoliv jinému, s kým jsem mluvil v průběhu minulého roku, jsem vždycky zdůrazňoval, že neřeším sebe a svůj další osud, ale jde mi o soud, který jsem 15 let budoval, aby nesešel z cesty,“ uvedl Baxa v emailové odpovědi na dotaz naší redakce s tím, že není zatrpklý ani zhrzený.

„I veřejně jsem se opakovaně vyjadřoval, že se připravuji na roli řadového soudce. A tím nyní jsem. Nikam jsem se netlačil, nikomu jsem se nevtíral,“ reaguje Baxa na tvrzení Jiřího Ovčáčka, že se sám tlačil do čela Ústavního soudu. Mluvčí prezidenta se opírá o článek serveru Aktuálně.cz, který hovoří o rošádě na nejvyšších soudních postech, kterou údajně navrhl právě Baxa spolu s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským.

„O tom, že bych mohl nebo měl být ústavním soudcem, mluvili jiní. Já k tomu pouze dodávám, že bych ani případnou nabídku nyní nepřijal, zejména za okolností „něco za něco“. Zásady a charakter jsou nekonečně důležitější než jakákoliv funkce,“ dodává Baxa.

Josef Baxa byl předsedou Nejvyššího správního soudu v letech 2003 až 2018. Předtím působil třeba na pozici náměstka ministra spravedlnosti. Funkci předsedy vykonával do 30. září minulého roku, následně jej nahradil dosavadní místopředseda Michal Mazanec.