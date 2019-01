Politolog pro EZ rozebral Babiše: Ani střet zájmů voliče neodradí. Zásadní bude něco úplně jiného

Stejně jako námi oslovení politici, i Kubáček je zvědavý na to, co se vlastně ve zprávě úřadu píše. „Stále ještě neznáme právní detaily a nuance. Ty rozhodnou. Já očekávám, že to bude bitva právníků, protože všechna tato dílčí rozhodnutí mají nějaký vyšší dopad a mají vliv i na další úřady. V tomto ohledu bude nesmírně důležitý právník výklad a detailní rozbor. Počítám s tím, že to na další období zabaví právníky, protože do značné míry je to právní bitva a určité slovíčkaření," je přesvědčen politolog.

Politolog ale nepočítá s tím, že by tato kauza jen tak skončila. „Nepočítám ale, že by to byl verdikt, který by ovlivnil všechny verdikty další, protože úřady často mají jinou odpovědnost, rozhodují se podle jiného meritu. Bezesporu to ale budou strany sporu využívat jako téma sporu i na jiných formátech soudů. Spíše to bude jeden z dalších právních argumentů bitvy, která bude trvat několik let,“ vysvětluje Kubáček pro EuroZprávy.cz.

A jaký dopad bude mít věc na voliče? „V praktickém politickém přesahu to spíš bude mít dopad, jako tomu bylo už u jiných výroků. Stoupence Andreje Babiše to utvrdí, že „po něm jdou“, dlouholeté a nesmiřitelné Babišovy oponenty to také utvrdí. Ti řeknou, že je tu další argument proti Babišovi a že tu je problém,“ popisuje expert.

Ani váhavé voliče to podle něj nepřesvědčí. „Protože u nich se dlouhodobě objevuje velká skepse vůči rozhodování úřadů a soudů. Často s nimi sami mají špatnou zkušenost a vnímají to jako prodlužování politického boje. Tito váhaví se rozhodují podle toho, jak se jim žije, jakou mají kvalitu života, co mají v peněžence a s jakým politikem to mají spojené. Takže ti se budou rozhodovat čistě podle toho, jak se jim bude žít a jakou budou mít životní úroveň. Pokud bude stabilní a spojená s Andreje Babišem, budou ho podporovat. Pokud bude hrozit pokles a nejistota, bude to důvod, aby se od něj odvrátili. Ale soudní nebo úřednické pře jsou jim cizí a důvěru v ně nemají,“ říká Jan Kubáček pro EuroZprávy.cz.

Evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger před Vánocemi doporučil Babišovi tři způsoby, jak by se mohl střetu zájmů zbavit. Jednou z nich je zpřetrhat své vazby i vazby své rodiny na Agrofert. Právě to je podle Kubáčka varianta, ke které se premiér s největší pravděpodobností přikloní.

„Myslím si, že se Andrej Babiš nakonec vydá cestou hlubší distance od Agrofertu. Bude to ale podle mě řešit – protože je to postaveno na důvěře a ta je velmi křehká – nějakým vysoce manažerským vedením a na pojistkách, aby mu manažeři „nezvlčeli“. Ale nakonec, pokud bude chtít v politice dlouhodobě dál fungovat, vydá se nějakou cestou ráznější cestou distance od Agrofertu,“ říká Kubáček.

Podle něj to naznačují i nedávné zprávy, která z Agrofertu přišly. „Pokud jsem dobře zaznamenal, z těch vysokých orgánů už odešla jeho manželka i švagr, takže tyto dílčí věci se mění. Navíc si myslím, že se brzy dostane do fáze, kdy zjistí – stejně jako desítky politiků před ním, že jeho domovská firma je bita jeho za jeho politické angažmá. Protože snad vyjma pana Řebíčka v éře Mirka Topolánka žádná firma dramaticky dlouhodobě nemohla fungovat a bohatnout a růst v době, kdy její představitel v politice působil,“ připomíná.

Kauza má podle něj také přesah k evropským volbám. „Velmi důležité bude, jaké osazenstvo stran z jednotlivých členských zemí zasedne do Evropského parlamentu a jak bude sestavena Evropská komise. To bude mít zásadní dopad na další strategii Andreje Babiše a jeho postoj k Agrofertu, protože pokud tam zůstanou nesmiřitelní matadoři, tak tady bude tlak na větší odluku. Pokud se tam naopak objeví zástupci protestních subjektů, je dost dobře možné, že se najde nějaký modus vivendi. Stejně ale vidíme, že změna se sice potichu, ale přece jen děje,“ dodává pro EuroZprávy.cz Kubáček.