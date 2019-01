Skandál. Ústavní právník Kysela rozebral pro EZ kauzu ovlivňování soudců

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa včera na jednání sněmovního podvýboru pro justici řekl, že prezident Zeman mu nabízel výměnný obchod. „Já vám dám funkci, vy mně rozhodnutí,“ vzpomínal Baxa na prezidentova slova. Zeman mu měl naznačovat, že by jej mohl jmenovat do funkce předsedy Ústavního soudu.

Odborník z Právnické fakulty UK Jan Kysela označil toto jednání prezidenta Zemana a jeho spolupracovníků, především kancléře Vratislava Mynáře, za skandální. „Považuji to za další díl seriálu slov i činů prezidenta republiky, která jsou ústavně hraniční, v tomto případě mířící proti klíčovým principům právního státu,“ uvedl Kysela pro server EuroZprávy.cz.

„Chcete-li jedno slovo, bylo by skandál,“ dodává vzápětí respektovaný ústavní právník. Hrad má na celou věc docela jiný pohled. „Pan kancléř pouze tlumočil názor pana prezidenta. O žádný nátlak nešlo,“ sdělil dnes serveru EuroZprávy.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Soudce Josef Baxa tvrdí, že justice tímto jednáním prezidenta Zemana nijak výrazně ohrožena nebyla. „V popisovaných případech nedošlo k vážnému ohrožení nezávislosti justice. Odmítli jsme zásahy,“ odpověděl Baxa na dotazy serveru EuroZprávy.cz. Kysela s tím však úplně nesouhlasí.

„Ohrožení nezávislosti soudnictví to určitě je, a to bez ohledu na to, jestli soudci tlaku v konkrétních kauzách podléhají,“ říká Kysela a dodává: „Je-li tu riziko privilegovaného přístupu jedné procesní strany, případně obecněji politické moci, k soudcům, může to vést k pocitům, že spravedlnost není nestranná.“

Podle renomovaného ústavního právníka je toto pochybení prezidenta Zemana závažnější, než mnohá jiná. „Navíc je do určité míry zdokumentované,“ doplňuje Kysela. „Rozhodně se pohybujeme ve sféře skutků, které mohou k podání ústavní žaloby vést,“ říká vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty UK.

„Odlišit nicméně musíme jednání kancléře, které podléhá případnému hodnocení jako trestný čin, od jednání prezidentova,“ konstatuje Kysela. Na hradního kancléře Vratislava Mynáře už podal trestní oznámení pro podezření ze zasahování do nezávislosti soudců senátor Václav Láska (SEN 21).

O možném odvolání prezidenta Zemana z funkce měli mluvit někteří zástupci Pirátské strany, Kysela však této případné iniciativě předpovídá neúspěch. „Je vcelku evidentní, že se v Poslanecké sněmovně třípětinová většina pro souhlas s podáním eventuální ústavní žaloby Senátu nenajde,“ říká Kysela.

„Ovlivňování soudců budeme dál řešit,“ vzkázal už poslanec Pirátské strany Jakub Michálek, který včerejší jednání podvýboru pro justici inicioval. Navíc dodal, že by bylo přinejmenším vhodné, aby se k celé kauze jednoznačně vyjádřil sám prezident Zeman. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dnes pro EuroZprávy.cz označil celou věc za pseudokauzu a Baxovu pomstu kvůli nenaplněným ambicím.