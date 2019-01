Buzeranty a lesby střílet? Staník byl opilý, chtěl strhnout pozornost, řekla svědkyně

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

"Řekl mi: 'Zastáváš se buzerantů. Ty půjdeš hned za nima'," uvedla Richterová. Na vulgarity si nepamatovala. Staníka v té době neznala, on ji však oslovil celým jménem. Je přesvědčena, že její údaje získal bývalý tajemník SPD z krajně pravicového serveru White Media. "Já jsem pracovala v té době například na projektech, které pomáhaly romským rodinám s oddlužením, on mi však neustále říkal něco o muslimech a homosexuálech," dodala.

Extremistický server White Media byl letos z podnětu Úřadu pro ochranu osobních údajů zablokován. Důvodem bylo zveřejňování neoprávněně získaných osobních údajů.

Staník při prvním soudním jednání loni v prosinci uvedl, že na podzim 2017 slavil ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. To potvrdila i Richterová. "Neustále vykřikoval, že vyhráli volby. Nejdřív jsem si myslela, že je z ANO," prohlásila. Jeho výroky na adresu menšin podle ní nepůsobily tak, že by chtěl "rozdmýchávat nenávist". Spíš na sebe chtěl strhnout pozornost. Servírky z restaurace, které soud dnes také vyslechl, uvedly, že Staníkovy výroky neslyšely. Bar byl podle nich plný, lidé byli hluční a popíjeli alkohol.

Obžaloba viní Staníka z trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Podle státní zástupkyně Zuzany Beňové bývalý tajemník SPD 24. října večer ve Sněmovně například uvedl, že "buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození," a že homosexuálové, Romové a Židé by se měli posílat do plynu.

Hanlivé výroky z úst bývalého tajemníka SPD potvrdili u soudu již dříve někdejší poslanci Marek Černoch a Martin Lank (oba Úsvit). Podle dnešního vyjádření Staníka oba lžou. Na příštím jednání chce soudkyně Helena Králová vyslechnout ve věci ještě poslance SPD Jaroslava Holíka, se kterým byl Staník ve sněmovní restauraci na večeři.

Králová již Staníka na konci loňského července potrestala roční podmínkou s dvouletým odkladem, měl také zaplatit 70.000 korun jako pokutu. Staník však s trestním příkazem nesouhlasil, soudkyně proto musela nařídit hlavní líčení.

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem Holíka. V asistentské funkci Staník na přelomu listopadu a prosince 2017 skončil, protože byl podle poslance Holíka příliš vytížen jako tajemník. Předseda SPD Tomio Okamura následně uvedl, že Staník už není členem ani tajemníkem hnutí.