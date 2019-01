Zemanova nabídka Baxovi? Mohlo jít o trestný čin, myslí si Kněžínek

Aktualizováno 17:39 — Autor: ČTK

Pokud by se prokázalo tvrzení bývalého předsedy Nejvyššího soudu Josefa Baxy, že mu prezident Miloš Zeman naznačoval jmenování do čela Ústavního soudu výměnou za ovlivňování rozsudku, byl by to trestný čin minimálně ve stádiu přípravy nebo i pokusu. Uvedl to dnes v rámci interpelací ve Sněmovně ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) na dotaz předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka ke kauze údajného ovlivňování soudců Hradem. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že prezident se trestného činu dopustit nemohl a nedopustil.