Soudci apelují na Zemana s Mynářem, aby je přestali kontaktovat. Je to nepřípustné, vzkazují

„Soudcovská unie apeluje na představitele výkonné moci, aby dodržovali právní řád České republiky a principy dělby moci, podle nichž je nepřípustné ohrožovat nezávislost soudů pokusy o zásahy do nestranného rozhodování,“ odpověděla dnes na dotaz serveru EuroZprávy prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Zemanová je zároveň soudkyní Nejvyššího správního soudu, který v celé kauze hraje zásadní roli. Právě jeho bývalý předseda Josef Baxa včera na jednání sněmovního podvýboru pro justici řekl, že prezident Zeman mu nabízel výměnný obchod. Já vám dám funkci, vy mně rozhodnutí,“ vzpomínal Baxa na prezidentova slova, který mu tím naznačoval, že by jej mohl jmenovat do funkce předsedy Ústavního soudu.

Kromě Zemana je z ovlivňování soudců podezřelý i hradní kancléř Vratislav Mynář. Ten se měl sejít hned s několika soudci Ústavního soudu včetně Vojtěcha Šimíčka. Zástupci Hradu na této činnosti neshledávají nic špatného. „Pan kancléř pouze tlumočil názor pana prezidenta. O žádný nátlak nešlo,“ řekl dnes serveru EuroZprávy.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Soudcovská unie ale před pokračováním této iniciativy varuje. „Stejně jako jsou soudci povinni odmítnout jakýkoli zásah do rozhodování, je povinností představitelů státu tyto zásahy nečinit,“ uvedla Zemanová. „Porušování uvedených zásad ohrožuje rovnost občanů České republiky před soudem a jejich právo na spravedlivou soudní ochranu,“ dodala.

Před tím už varoval i ústavní právník Jan Kysela. „Je-li tu riziko privilegovaného přístupu jedné procesní strany, případně obecněji politické moci, k soudcům, může to vést k pocitům, že spravedlnost není nestranná,“ konstatoval Kysela pro server EuroZprávy.cz.

Jestli je kvůli ovlivňování soudů na místě odvolání prezidenta Zemana, zástupci Soudcovské unie komentovat nechtějí. „Týká se to politického postupu moci zákonodárné a výkonné, do kterého se soudcům nepřísluší zapojovat,“ říká její prezidentka Daniela Zemanová. Poslanec Pirátské strany Jakub Michálek navíc popřel, že by se o to poslanci snažili. „Zatím je to předčasné,“ odpověděl na dotaz serveru EuroZprávy.cz.

Podle ústavního právníka Jana Kysely existují důvody k podání ústavní žaloby. „Rozhodně se pohybujeme ve sféře skutků, které mohou k podání ústavní žaloby vést,“ konstatuje Kysela. Současné pochybení prezidenta Zemana je podle něj závažnější, než mnohá jiná, navíc je do jisté míry zdokumentované. Velkou šanci na úspěch však případnému pokusu o Zemanovo odvolání nedává.