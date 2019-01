Bývalá poslankyně ANO promluvila: Babiš dělá Česku ostudu stejně jako Zeman. Stydím se za ně

Billboardy s vlastním jménem, obličejem a vzkazem: Stydím se za svého premiéra jsou k vidění v Chrášťanech, Jablonci nad Nisou, Kašperských Horách, Kunovicích, Lanžhotě, Rumburku, Plzni, Táboře, Teplicích, v Brně a v Praze.

Na jednom z nich je možné vidět také tvář bývalé poslankyně a bývalé členky hnutí ANO Kristýny Zelienkové. „Premiéra znám osobně. Je charismatický, pracovitý a schopný. Bohužel, schopný všeho. Takového premiéra nechci. I já se za něj stydím,“ napsala na sociálních sítích.

Billboard političky, která se s hnutím ANO v roce 2016 rozešla a které v roce 2017 vstoupila do TOP 09, je možné vidět v Praze na Kunratické spojka u Libušské.

Vzhledem k tomu, že se politička v roce 2012 se stala členkou hnutí ANO a byla zároveň zvolena i místopředsedkyní Krajské organizace hnutí ANO 2011 ve Středočeském kraji, se samozřejmě objevily i dotazy na to, jak je možné, že Babišovi tolik věřila, i když na jeho aktivity už tehdy upozorňoval třeba investigativní novinář Jaroslav Kmenta.

Vysvětlení je prosté. „Všechno, co se o něm povídalo, tenkrát vyvrátil. Uvěřila jsem, že jde do politiky, aby zničil klientelistické vazby, a proto se ho všichni bojí a budou vytahovat cokoliv, aby ho zastavili. Ale po tom, co jsem se dostala do Sněmovny, jsem viděla, že je to pouze kouřová clona pro jeho lumpárny. Proč už nenechal zavřít Miroslava Kalouska, když má už druhé volební období ministerstvo financí? Kde jsou ty důkazy proti kmotrům? Kde jsou ta trestní oznámení?“ vysvětlovala Zelienková.

Kromě Babiše kritizuje i prezidenta Miloše Zemana. „Dřív, když jsem jezdila pracovně jako poslankyně do zahraničí, musela jsem vysvětlovat kolegům politikům, že Zeman nedělá zahraniční politiku, že tu dělá vláda. Že s ním skutečně nesouhlasíme např. v tom, že Krym je chřipka a také v jiných nepovedených a trapných bonmotech,“ přiznala.

S Babišem je to podle ní velmi podobné. „Teď se zase musíme omlouvat za chování premiéra, který nás tady sice krmí tím, jak s každým mluví anglicky, německy, Francouzky......ale kdyby mluvil i svahilsky, tak ho ostatní poslouchají pouze ze slušnosti, protože je premiér. Jinak je stejnou ostudou pro Česko jako Zeman. Zkuste si jenom představit, jak se asi musí při takovém jednání cítit Macron, který má doma problémy se žlutými vestami, protože lidé chtějí úlevy na daních. Na těch daních, ze kterých se platí příspěvky do EU a ty se pak přesouvají do zemí, které jsou příjemcem dotací. Jako je Česko. A tady tyto peníze od francouzských voličů končí v Agrofertu,“ dodala Zelienková,