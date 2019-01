Akce kulový blesk. TOP 09 se bude stěhovat do nového sídla

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Už jsme před podpisem smlouvy, prakticky se dá říci, že už je to jisté. Budeme sídlit v Opletalově ulici," uvedla místopředsedkyně pro server blesk.cz. Dodala, že "akce kulový blesk" by měla nastat někdy v polovině února, protože do konce měsíce musí strana opustit současný prostor.

Nové sídlo vybírala TOP 09 ze stovky možností, které se nakonec proměnily v deset konkrétních nabídek. V patře kancelářského domu u hlavního nádraží by strana měla mít zhruba stejně velké prostory jako dosud na Kampě.

Stejně jako v Michnově paláci budou mít někteří poslanci i na nové adrese své poslanecké kanceláře. Vedle Pekarové to bude například nejmladší poslanec stávající Sněmovny Dominik Feri.

Výpověď ze současného sídla strana respektuje. "Ten důvod byl z jejich strany, oni ho prezentovali jako změnu strategie v ekonomické oblasti, ale nám ani nenabídli, abychom zůstali třeba i za zvýšené nájemné, ale hned od prvopočátku chtěli, abychom odešli patrně kvůli poskytovatelům dotací, ze kterých žijí, ale to je jejich věc. My to respektujeme, neodcházíme ve zlém," sdělila Pekarová.