Jaromír Soukup končí v televizi? Politici jsou pytlíci, cintalové a slintalové, už mě to nebaví, tvrdí

Soukup ve svém pořadu Moje zprávy přišel s dalším „zásadním“ oznámením. Informoval totiž, že stanici Barrandov čeká pár změn. „Ano, ano, Jaromír Soukup už má zase jedno prohlášení, kterým – a to jsem si jistý – potěší mnohé hejtry a věčné ukňouránky. Nejvíce však ale sebe, protože ho to ukrutně nebaví,“ mluvil o sobě mediální podnikatel ve třetí osobě.

Moderátor a zakladatel hnutí List Jaromíra Soukupa zdůraznil, že už ho dlouho nebaví poslouchat, jak politici neustále opakují že by se „něco mělo udělat“. „Mě už nebaví těmhle pytlíkům dělat permanentní kampaň na to jejich „mělo by se“. A když říkám pytlíkům, myslím tradičním politikům, kteří před kamerou umí říkat jen „mělo by se“. Jakmile tu kameru vypnete, tak jsou normální a baví se s váma normálně.“ postěžoval si vytočení moderátor.

Poznamenal také, že už dva roky těmto „cintalům a slintalům“ umožňuje, aby je týdně viděly 2 miliony diváků. „Já už toho mám odst, takže jsem se rozhodl, že zcela změním podobu našich večerních pořadů v televizi Barrandov. Od pondělí ruším všechny diskuzní pořady,“ oznámil.

Konkrétně zmínil třeba pořad Aréna Jaromíra Soukupa, kde podle něj politici jen „bohapustě tlachají“. Tvrdí také, že jejich názory už nikoho nezajímají – což prý naznačují i čísla sledovanosti. „Až budou mít politici co říci, klidně to na obrazovku vrátím,“ dušoval se Soukup s tím, že se změna dotkne i dalších pořadů, kam politici „chodí cintat na kravatu“.

Naopak Týden s prezidentem prý ale diváky baví a tak zůstane, stejně jako Instinkty Jaromíra Soukupa, kde se objevují ne politici, ale známé osobnosti veřejného života. Z obrazovek tak podle jeho slov zmizí politici-slintalové, ale on sám ne. Dodal, že změny mají spojitost se založením Listu Jaromíra Soukupa. „Z toho vyplývá, že Soukupa bude na obrazovce trochu víc,“ dodal.

Jaromír Soukup je majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media. Pod vydavatelství Empresa Media spadají mimo jiné časopisy Týden a Instinkt a jejich on-line verze, ekonomický měsíčník Faktor Soukup, bulvární týdeník Sedmička a čtrnáctideník Exkluziv.

Soukup také nedávno založil hnutí, které pojmenoval po sobě. Upřesnil, že se bude ucházet o zájem voličů, jestli se to bude týkat už květnových voleb do Evropského parlamentu, ale neupřesnil. Navíc se spekuluje, že by se mohl pokusit kandidovat na prezidenta. V politice se moderátor a majitel Barrandova angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později financoval Demokratickou stranu zelených, za tu dokonce v roce 2009 kandidoval do europarlamentu, zvolený ovšem nebyl.