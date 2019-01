ČSSD končí? Vedení chystá v mnoha ohledech kontroverzní změnu názvu

Jak dnes informoval deník Právo, v návrhu nových stanov, které se mají schvalovat na počátku března, je i návrh na přejmenování strany na Sociální demokracii (SD). Některé členy ale tento plán výrazně podráždil, jiní se zase ke znění již hotových stanov ani nedostali.

Dokument byl sice rozeslán do všech krajských organizací, ale je pouze na nich, jak s nimi naloží. Stanovy jsou navíc považovány za čistopis, který už s výraznými změnami nepočítá. Právě to mnohé sociální demokraty rozlítilo. Změnou názvu by prý strana naznačila, že opovrhuje svou dlouhou historií. ČSSD loni oslavila 140 let existence.

Úvod nových stanov se přitom snaží budit dojem, že strana na mnohaletou tradici navazuje. Považuje se v ní za následníka Českoslovanské strany sociálně demokratické, Československé sociálně demokratické strany dělnické i za právní nástupkyni Československé sociální demokracie.

Jeden ze členů sociální demokracie se pro Právo nechal slyšet, že takové jednání současného vedení považuje za jasný důkaz toho, že se „kluci rozhodli to pevně vzít do rukou a nenechají se nikým zdržovat“. Podle dalších jde o ztrátu demokratických principů a opovrhování názory členské základny. Navíc se obávají, že tato iniciativa povede k dalšímu úbytku členů.

„Na rozdíl od jiných mnou necloumají emoce, protože vím, že změna názvu nepřinese obrat ve vnímání naší strany veřejností,“ odpověděl na dotaz serveru EuroZprávy.cz bývalý statutární místopředseda strany Jiří Zimola. Ke změně názvu se na své dnešní tiskové konferenci vyjádřil i Jiří Ovčáček. „Změna názvu strany nepřinese změnu podpory voličů,“ řekl mluvčí prezidenta.

Vše však může být jen zastírací manévr pro březnový sjezd strany. S tím souhlasí v emailové odpovědi na dotazy naší redakce i Zimola. „Myslím si, že je to jen pokus o odvedení pozornosti od skutečně zásadních bodů v nových stanovách,“ tvrdí předseda jihočeské organizace strany.

Vedení prý spoléhá na to, že se bude diskutovat především o názvu strany a někteří členové tak nebudou věnovat takovou pozornost dalším změnám, např. zrušení dvousetčlenného ústředního výkonného výboru strany, který má nahradit početně redukované předsednictvo.

Co se týče zkratky SD, existují v historii opravdu nelichotivé paralely. Stejnou zkratku používala nechvalně známá nacistická zpravodajská služba Sicherheitsdienst, kterou vedl například zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava Reinhard Heydrich.