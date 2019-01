Apple Store v Praze? Babiš nadšeně oznámil, co dojednal. Češi se mu ale pořádně vysmáli

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

„Budeme bojovat za Apple Store v Praze pro naše lidi,“ hlásal na facebooku premiér Andrej Babiš. Dodal také, že se v Davosu sešel s Timem Cookem, šéfem Apple. „Řešili jsme spolu ekonomickou situaci naší země, ale i celé Evropské unie,“ uvedl premiét s tím, že Cook byl nadšený z toho, že v Česku je více než 500 vědců v oblasti umělé inteligence.

„Taky jsem nabídnul společnosti Apple, aby v Praze vybudovali Apple Store. Ten je jenom v deseti evropských zemích, jeden je přímo v pařížském Louvru. U nás by se k tomu skvěle hodila třeba budova Ministerstvo pro místní rozvoj na Staromáku. Tim Cook zareagoval okamžitě a hned na místě vzniknul koordinační tým pro přípravu nového Apple Store v Praze,“ psal na sociálních sítích Babiš.

Podle něj jde o „prestižní záležitost“. „Apple Story jsou zatím jen v deseti evropských zemích. Chceme, aby i naši občané měli možnost mít technologické novinky ve stejný čas jako v těchto zemích,“ hlásá šéf vlády.

Po jeho oznámení se na sociálních sítích strhl pořádný humbuk. Řada Čechů má totiž pocit, že republika má mnohem větší problémy, než je chybějící Apple Store. „Mladé rodiny nemají kde bydlet, ale určitě chtějí mít Apple store v Praze,“ poznamel pan Lukáš.

„Loni sice jen 3,8km dálnic, ale příští rok Apple Store! Nejlepší premiér od Senegalu po Ghanu,“ vysmál se Babišovi pan Mirek. „Tak si takhle stojím na D1 a přemýšlím, co mi v téhle zemi ještě schází. A po pár hodinách jsem na to přišel. Schází mi Apple Store a teplejší svetr!,“ přidal se Martin.

„Já věděl, že Váš výlet za penze daňových poplatníků nebyl zbytečný. Vaše voličská základna (venkov, 50+, nižší vzdělání) po Apple Store jen prahne, a my, nevděční Pražáci, díky kterým jste v opozici, si takový dar snad ani nezasloužíme,“ přidal značně ironický komentář pan Honza. „Lidi mají na výrobky od Applu peníze?“ přisadil si Tomáš.

„Ooo děkujeme. Největší problém v ČR vyřešen. Budou na to nějaké dotace?“ zajímalo paní Lucii. „Kdybyste radši konečně dojednali ty slušný tarify, třeba by vám začali věřit i lidi, co dávaj trochu pozor, vy kecko!“ napsal další u nespokojených Čechů. „Priorita vlády ČR: Boj za otevření obchodu soukromé zahraniční společnosti. Aneb zítra bude líp než dneska...“ podivuje se další.