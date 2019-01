Mynář řídí Zemana. Ostuda, zbabělost. Ovčáčkova tiskovka vyvolala rozhořčené reakce

— Autor: Monika Černá / EuroZprávy.cz

Kancléř prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář táhl správní žalobu na Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ve věci neudělení své bezpečnostní prověrky. Oznámil to hradní mluvčí Jiří Ovčáček, která zároveň zpochybnil to, zda by byl takový proces spravedlivý Opoziční politici v té souvislosti mluví o zbabělosti a netají se tím, že se jim zpochybňování české justice vůbec nelíbí.