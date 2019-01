Proč Mynář stáhl žalobu? Soudce Kratochvíl nevychází z údivu, podjatost odmítá

Mynář svůj krok zdůvodnil mimo jiné "pochybnostmi, že by o věci mohlo být řádně rozhodnuto". Zmínil, že Kratochvílův někdejší nadřízený Hovorka proti kancléři v roce 2015 vystupoval v souvislosti s prověrkou.

Hradní partička se v útoku na instituce státu opravdu činí. Nejnověji má kancléř Mynář, sám namočený do pokusu tlačit na soudce, strach o nezávislé rozhodování soudů. Je to takový klasický způsob jednání zbabělců - dělat z viníka oběť. Říká se tomu chucpe, pane kancléři. — Martin Kupka (@makupka) 25. ledna 2019

"Subjektivně se vůči panu Mynářovi necítím být podjatý. Nikdy jsem se s ním nesetkal, nemám s ním žádné kontakty," uvedl soudce.

"Nejsou mi známy ani žádné objektivní okolnosti, které by mohly mou nestrannost zpochybňovat v očích veřejnosti. Asistentem pana Ludvíka Hovorky jsem byl do roku 2008 a od té doby jsem s ním v minimálním kontaktu, viděl jsem ho asi třikrát. A vůbec nevím, že se nějak vyjadřoval k panu Mynářovi," dodal.

Mynář mohl v případě pochybností o Kratochvílově nestrannosti vznést námitku podjatosti. Věcí by se pak případně mohl zabývat jiný senát nebo jiný soud. Kancléř však tohoto práva nevyužil, ve spisu podle Kratochvíla žádná námitka podjatosti není.

"Pokud by ta námitka byla vznesena, byla by posouzena v souladu s procesními předpisy a já bych se řídil podle toho," podotkl soudce. O námitce by rozhodoval Nejvyšší správní soud. Tomu ovšem Mynář podle svého dnešního vyjádření také nevěří, a to kvůli nedávným mediálním vyjádřením bývalého předsedy instituce Josefa Baxy. Ten tvrdí, že se ho prezident Miloš Zeman snažil ovlivnit ohledně rozhodování o živých kauzách.

Příslušný senát pražského městského soudu, kterému předsedá soudkyně Karla Cháberová, už Mynářovo zpětvzetí žaloby obdržel. "Pondělní jednání tak rušíme a řízení bude zastaveno," sdělila mluvčí soudu Markéta Puci.