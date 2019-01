Zimola pro EZ: Změna názvu ČSSD? Má to zakrýt vážnější problémy

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

„Patřím mezi dlouhodobé zastánce radikální změny stanov sociální demokracie,“ říká její bývalý statutární místopředseda Jiří Zimola. K jejich úpravě vyzýval spolustraníky už v minulém roce, kdy zastával druhou nejvyšší funkci ve stranické hierarchii. V listopadu ale rezignoval a zůstává jen předsedou jihočeské krajské organizace ČSSD.

Podle dostupných informací se na letošním sjezdu strany plánuje třeba rozpuštění Ústředního výkonného výboru (ÚVV), který měl 200 členů, a jeho nahrazení zhruba třetinovým celostátním předsednictvem. Právě tento návrh má prosazovat současné vedení strany v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem.

Zrušení ÚVV by uvítal i Zimola. „Chceme-li operativně reagovat na nejrůznější politická témata se zapojením členské základny, musíme stanovy změnit. Proto i vítám návrh na zrušení ÚVV, protože se z něj stal formální orgán, který není schopen pružně reagovat na okamžitá témata,“ odpověděl Zimola na dotaz serveru EuroZprávy.cz.

Spekuluje se rovněž o zrušení kvót pro ženy. V současnosti musí kandidátky ČSSD pro sněmovní a krajské volby tvořit alespoň ze 40 % ženy. Dále musí být z 25 procent zastoupeny mezi delegáty sjezdu, na krajských konferencích i mezi členy zmiňovaného ÚVV. Bývalému místopředsedovi by nevadilo ani toto.

„Jsem i pro zrušení kvót, nejen proto, že jsem je kritizoval od samého počátku, ale především proto, že je to výraz neúcty a nedůvěry k samotným ženám, které mají být upřednostňovány nikoli na základě jejich schopností, ale jen kvůli svému pohlaví. Dokonce od samotných žen vím, že je to uráží a ty schopné se na kvóty nepotřebují spoléhat,“ uvedl Zimola pro EuroZprávy.cz.

Iniciativu přejmenování strany na kratší Sociální demokracii (SD), kterou má údajně prosazovat současné vedení strany, považuje Zimola za kouřovou clonu. „Myslím si, že je to jen pokus o odvedení pozornosti od skutečně zásadních bodů, na které bychom se měli soustředit,“ sdělil naší redakci.

„Mám tím na mysli především možnost vedení ČSSD rušit místní buňky jen na základě jejich pocitu, že se nechovají správně sociálně demokraticky. To je nebezpečné a může to vést k odstraňování nepohodlných kritiků vedení strany,“ varuje Zimola před blížícím se sjezdem. Zdali na něm bude sám opět kandidovat do vedení ČSSD, zatím není jasné.

Politolog Jan Kubáček mu v případném souboji o post předsedy strany moc šancí nedává. „Příliš nesázím na to, že by pan Zimola měl šanci stát se předsedou, protože se mu stala nešťastná věc, že vlastně odešel v intermezzu bez jasných argumentů, což mnohé delegáty zklamalo,“ řekl Kubáček v nedávném rozhovoru pro EuroZprávy.cz

Sjezd ČSSD se má uskutečnit o prvním březnovém víkendu, jeho dějištěm bude opět Kulturní dům Střelnice v Hradci Králové. Právě tam by se mělo rozhodnout nejen o případné změně stanov, ale i o novém složení vedení strany. Favoritem na post předsedy je úřadující šéf Jan Hamáček, post místopředsedkyně chce získat třeba ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.