Na skok do Vietnamu? Babiš žádá o zrušení krátkodobých víz pro Čechy

— Autor: ČTK

Český premiér Andrej Babiš požádal svého vietnamského kolegu Nguyena Xuan Phuca o zrušení víz pro Čechy při pobytech do 15 dní. Babiš to dnes řekl ČTK a MF Dnes po jednání s Xuan Phucem na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Podle něj by to pomohlo rozvoji turistiky. Vietnamský premiér vzal žádost na vědomí, žádný příslib zrušení víz nebo termín, kdy by se to mohlo stát, ale podle Babiše nezazněl.