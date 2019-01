Co řekl Baxa? Zjistili jsme, že se na tom neshodnou ani členové justičního výboru

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa na středečním jednání sněmovního podvýboru pro justici poslancům sdělil, že prezident Miloš Zeman mu nabízel výměnný obchod. „Já vám dám funkci, vy mně rozhodnutí,“ řekl údajně Baxovi prezident a naznačil mu, že by se mohl stát předsedou Ústavního soudu.

Redakce serveru EuroZprávy.cz kontaktovala několik členů podvýborů pro justici, přičemž dva z nich na zaslané dotazy odpověděli. O tom, že Baxa řekl, že prezident Zeman mu měl nabídnout funkci předsedy Ústavního soudu výměnou za jím doporučené soudní rozhodnutí, však nejsou všichni přesvědčeni.

„Pokud jsem dobře poslouchal, tak takto explicitně jsem to neslyšel,“ odpověděl na dotaz serveru EuroZprávy.cz poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. Naopak zástupce Pirátské strany Jakub Michálek už včera uvedl, že toto obvinění považuje za velmi vážné. „Nabízet funkci soudci za maření spravedlnosti je jako uplácet doktora, aby zabil svého pacienta,“ řekl Michálek serveru EuroZprávy.cz.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů však Zemanovo jednání nevnímá jako přímé ohrožení nezávislosti soudů. „Soudci nás ubezpečili, že ovlivněni nebyli, a to díky jejich integritě,“ konstatuje Michálek, který středeční jednání podvýboru inicioval.

V tomto ohledu s ním souhlasí i komunistický zástupce v justičním výboru. „Možná, že to tak chcete vnímat vy novináři a část politiků, ale i na jednání podvýboru bylo řečeno panem soudcem Baxou, že ne,“ uvedl Ondráček.

Připomínal tak přímo slova bývalého předsedy NSS. „V popisovaných případech nedošlo k vážnému ohrožení nezávislosti justice. Odmítli jsme zásahy,“ sdělil včera Baxa serveru EuroZprávy.cz.

Kromě Baxy se jednání podvýboru účastnil i ústavní soudce Vojtěch Šimíček, kterého zase kontaktoval hradní kancléř Vratislav Mynář. „Osobně jsem výstupem aktérů této kauzy na podvýboru zklamán. Myslel jsem si, že jsou větší profíci,“ zhodnotil Ondráček pro EuroZprávy.cz.

Michálek doufá, že tímto jednáním celá kauza neskončila. „Předpokládám, že výbor bude dále zjišťovat pravdu, co se stalo a požádá o vyjádření ostatní ústavní soudce,“ řekl poslanec Pirátské strany.

Právě její zástupci měli podle některých médií uvažovat i o možném odvolání prezidenta Zemana z funkce. „Kolegové evidentně rychleji mluví, než myslí. Ale klidně nechť konají, alespoň občan rychleji pochopí, koho volil,“ okomentoval tyto spekulace Ondráček. Michálek ale pro server EuroZprávy.cz popřel, že by Piráti takovou iniciativu chystali, slovy: „To je zatím předčasné.“

Naše redakce poprosila o reakci na celou kauzu i poslance, kteří nejsou členy podvýboru pro justici. „Obvinění jsou vážná. Nezávislost soudů je jeden ze stěžejních principů. Máme povinnost ji chránit, jinak se celý demokratický systém může začít hroutit,“ odpověděl v SMS zprávě na dotaz serveru EuroZprávy.cz bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

„Stálo by za to zvažovat změnu předpisů, které takovéto ohrožení nezávislosti soudů umožňují,“ dodal poslanec sociální demokracie. „Bylo by dobře, aby soudcovská unie zpracovala nějakou metodiku ohledně kontaktu soudců a doporučených kroků, pokud dojde k ovlivňování,“ myslí si Michálek.

Právě Michálek na včerejší schůzi Poslanecké sněmovny v této věci interpeloval ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (nestr. za ANO). Ten naznačil, že pokud by se Baxova slova potvrdila, může jít o trestný čin. Na kancléře Vratislava Mynáře už bylo podáno trestní oznámení, postaral se o něj senátor Václav Láska (SEN 21).